Desde que Creichel Pérez fue apartado de la lista de la Liga Deportiva Alajuelense el pasado domingo, una de las grandes incógnitas pasaba por la convocatoria del mediocampista a la Selección de Costa Rica.

En Alajuelense, el de El Roble recibirá una multa económica por cometer actos de indisciplina. Sin embargo, esta sanción no tendrá influencia en su citación al seleccionado tico, ya que el Piojo Herrera tomó una decisión con el futuro de Creichel en La Sele.

Piojo Herrera confirma la convocatoria de Creichel Pérez a La Sele a pesar del escándalo

De acuerdo a la información del periodista Josué Quesada, “Creichel Pérez se mantendrá en el microciclo de Selección Nacional y probablemente en convocatoria también“. Además, en Tigo Sports revelaron que ya está entrenando con el resto de los futbolistas locales.

Quesada agregó que en Alajuelense no están relacionados con esta decisión del entrenador mexicano. “Si el Piojo convoca o no a Creichel es tema de él”, le comunicaron al periodista desde la interna de la Liga.

Días atrás, el Piojo Herrera se había manifestado en contra de la decisión del Machillo Ramírez, quien sí apartó a Creichel. “En mi caso no afectaría el planteamiento de un equipo como castigo, sino más bien le tocaría el bolsillo. Respeto la decisión del ‘Machillo’ pero en mi caso no hubiese tomado esa decisión en un partido tan importante“, opinó el estratega en Teletica Radio.

De esta manera, Creichel Pérez entrenará con normalidad en la Selección de Costa Rica. Su pelea con John Paul Ruiz es historia antigua para el Piojo. Ahora restará saber si Machillo Ramírez lo reintegrará al primer equipo cuando terminen las Eliminatorias.