“Las críticas y la soledad”: la figura más cuestionada de Herediano sorprende a Jafet Soto con su descargo en plena crisis

Ante las inesperadas lesiones de los guardametas Danny Carvajal y Aarón Cruz, el Club Sport Herediano tomó la drástica decisión de traer de vuelta a Anthony Walker desde su préstamo en Sporting FC para que se hiciera cargo del arco florense en el Apertura 2025.

Sin embargo, el portero, que fue fundamental para la obtención del Torneo Apertura 2024, no ha tenido el regreso que soñaba: en seis partidos entre el campeonato nacional y la Copa Centroamericana, Walker ha encajado 13 goles, un promedio superior a los dos por encuentro. En su último partido, el empate 4-4 ante Municipal de Guatemala, las críticas hacia el joven de 24 años se multiplicaron entre la afición.

El mensaje de Anthony Walker en plena crisis

En medio de este turbulento momento, con el equipo eliminado de la Copa Centroamericana y sin poder despegar del todo en el campeonato nacional bajo la dirección de Hernán Medford, Anthony Walker sorprendió con el mensaje que compartió a través de sus redes sociales.

En sus historias de Instagram, publicó un fragmento subrayado de un libro, citando: “Casi todos los grandes líderes, grandes deportistas y grandes filósofos han sido duros. Han sabido aguantar. Es lo que se necesita: sacrificios. Superar las frustraciones. Superar las críticas y la soledad. Superar el dolor.“

El mensaje de Antony Walker (Instagram).

Esta frase pertenece al libro “La disciplina marcará tu destino – El poder del autocontrol”, un best-seller del escritor Ryan Holiday que se apoya en los principios del estoicismo.

Esta es una escuela filosófica que busca alcanzar la felicidad aceptando lo que no se puede controlar, y ofrece un enfoque práctico para sobrellevar el estrés, gestionar las emociones y encontrar serenidad en la vida moderna.

De esta manera, Anthony Walker deja un mensaje claro a Jafet Soto y a Herediano: no bajará los brazos, no se dejará arrastrar por las críticas y seguirá trabajando incansablemente para recuperar el nivel que lo llevó a ser campeón con el equipo florense.