A contramano de Leo Vargas: figura de Cartaginés afirma que una polémica decisión del Piojo Herrera en La Sele los favoreció

Miguel Herrera sumó un rotundo fracaso al mando de la Selección de Costa Rica tras no conseguir un boleto al Mundial de 2026. En ese camino tuvo varios roces y uno de ellos fue con el presidente de Cartaginés, Leo Vargas. Pero ya con las cartas sobre la mesa, se terminó de afirmar que una polémica terminó ayudando a los Brumosos.

El preparador físico de Cartaginés, Juan Carlos Herrera, habló sobre la ausencia de futbolistas del club en la Selección Nacional durante las Eliminatorias y destacó especialmente el caso de Christopher Núñez.

Recordemos que en su momento el presidente de Cartaginés, Leo Vargas, cuestionó el modo de trabajar de Miguel Herrera por “ignorar” también a jugadores de su club y no ser tomados en cuenta para la Selección de Costa Rica.

La polémica decisión del Piojo Herrera en La Sele que benefició a Cartaginés

Sin embargo, Juan Carlos Herrera señaló que, aunque como institución siempre desean tener representantes en la Tricolor, desde una perspectiva deportiva resultó positivo para los intereses del club que el jugador no fuera convocado por el técnico “Piojo” Herrera.

Explicó que Christopher Núñez atraviesa un momento físico y futbolístico muy favorable para Cartaginés, y mantenerlo disponible en esta etapa fue clave para el rendimiento del equipo en el torneo local. Además, Herrera profundizó en cómo manejaron el proceso con el cuerpo técnico de la Selección.

Juan Carlos Herrera – Preparador Físico de Cartaginés

“Si me pongo como persona de fútbol, entendiendo al club, e incluso como cuerpo técnico: vos querés tener tres o cuatro seleccionados. Como equipo grande es una responsabilidad nuestra andar lo mejor posible para colaborarle en ese sentido al país, deportivamente hablando“, compartió Juan Carlos Herrera para Deportes Monumental.

“Creo que lo hicimos bien, que se pudo haber escogido jugadores de todos los colores de Cartaginés. Pero es una decisión del técnico, creyó que solamente era ‘Michi’ y en el último espacio lo devolvió. Hablando como profe del club, y pensando en Cartaginés nada más, nos vino bien“.

“Están las dos caras. La responsabilidad nuestra, el colaborarle al país, claramente respetando las decisiones de si llaman o no llaman. Pero nosotros estamos bien, tranquilos, conscientes de que hicimos lo mejor que creímos para el club y para el país. Y hoy, ya desdichadamente para nosotros los ticos, abocados exclusivamente en conseguir otro objetivo más con el club”, finalizó Juan Carlos Herrera para Deportes Monumental.

Christopher Núñez – Cartaginés

Un beneficio para Cartaginés desde La Sele

Miguel Herrera al descartar en su momento a Christopher Núñez para la Selección Nacional terminó, inesperadamente, beneficiando a Cartaginés. Al no ser convocado, Núñez pudo permanecer con el club y enfocarse por completo en recuperar ritmo y ponerse a tono tras su regreso a las canchas.

Gracias a este tiempo de trabajo continuo, hoy el mediocampista se encuentra al 100%, listo para afrontar la fase decisiva del Torneo Apertura 2025, donde los brumosos disputarán las semifinales con Christopher Núñez en plena forma física y futbolística.

