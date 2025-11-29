“No es justo”: Jafet Soto lanza un reclamo sobre Marcel Hernández que deja a Mariano Torres en el ojo de la tormenta

Marcel Hernández volvió a firmar una actuación decisiva para que el Club Sport Herediano siga soñando con meterse a la fase final del Apertura 2025 y pelear por el tricampeonato nacional.

En la victoria 3-1 ante San Carlos, el delantero cubano de 36 años aportó un gol y una asistencia, alcanzando su sexto tanto del campeonato y superando a una leyenda como Evaristo Coronado en la tabla histórica de artilleros del fútbol costarricense.

ver también Tras la victoria de Herediano ante San Carlos, así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica

“No le dan el lugar que merece”

Luego del triunfo, Jafet Soto tomó la palabra en conferencia de prensa y aprovechó para destacar la magnitud del aporte del caribeño con pasado en Cartaginés y Alajuelense.

Para el directivo y entrenador florense, Marcel no recibe el reconocimiento que realmente merece entre los grandes extranjeros del fútbol tico. Y aunque no mencionó directamente a Mariano Torres, sus palabras dejaron flotando una comparación incómoda entre dos de los jugadores foráneos en actividad más influyentes del país.

Marcel Hernández sigue haciendo historia (CS Herediano).

“No me gusta individualizar, pero en el caso de Marcel hay que hacer un punto y aparte. Extranjeros como él son difíciles de encontrar, y no le dan el lugar que se merece, no solo por lo que hizo en Heredia, sino por lo que ha hecho desde que llegó al país”, afirmó. Y agregó: “A veces ponen a uno allá arriba, sí, y a Marcel lo bajan una grada… y no es justo. Es un extranjero que siempre viene a sumar”.

Publicidad

Publicidad

¿Marcel Hernández o Mariano Torres?

Marcel llegó al fútbol tico en 2018 y construyó un legado repartido entre varios clubes: dos títulos con Herediano, uno con Cartaginés y una Liga Concacaf con Alajuelense. En total, suma 319 partidos, 155 goles y 51 asistencias en Costa Rica, números que explican la defensa pública que hace Jafet de su figura.

ver también Se quedó en la puerta del Mundial 2026 con su selección, amargó a Alajuelense y ahora está en la mira de Saprissa: “Lo quieren”

Por su parte, Mariano Torres ha sido sinónimo de Saprissa desde su llegada en 2016. El argentino es una leyenda viviente en Tibás: acumula 408 partidos, 77 goles, 93 asistencias, ocho títulos de campeón nacional y una Liga Concacaf.