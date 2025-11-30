Unafut lo confirma: Saprissa y Herediano reciben la mala noticia que puede sentenciarlos en la recta final del Apertura 2025

Los fanáticos del Club Sport Herediano pudieron dormir tranquilos tras el triunfo 3-1 ante San Carlos, una victoria que mantiene viva la esperanza de llegar a la última semana del Apertura 2025 con opciones reales de meterse entre los cuatro mejores.

Sin embargo, el alivió duró poco: el equipo de Jafet Soto sigue dependiendo de lo que ocurra este domingo en La Cueva, donde el Deportivo Saprissa recibirá a Municipal Liberia.

ver también “No es justo”: Jafet Soto lanza un reclamo sobre Marcel Hernández que deja a Mariano Torres en el ojo de la tormenta

Si los Coyotes logran sumar aunque sea un punto, asegurarán su clasificación a semifinales y Herediano quedará automáticamente eliminado. Por su parte, el Monstruo también se juega mucho, ya que si no suma de a tres, perderá toda posibilidad de alcanzar a Alajuelense en el liderato de la fase regular (aunque el boleto a la fase final ya lo tiene en el bolsillo).

El dato de Unafut que inquieta a morados y florenses

En la previa del duelo, la Unafut lanzó un recordatorio que complica por igual a tibaseños y florenses: Liberia sabe perfectamente cómo amargarle la tarde a Saprissa en Tibás.

“Los últimos tres juegos entre ambos en San Juan de Tibás han finalizado en empate“, marcó Unafut en su página web. Esta tendencia, en caso de repetirse, dejaría secuelas graves tanto para los morados como para sus rivales de Heredia.

Saprissa recibe a Liberia en San Juan de Tibás (Foto: Saprissa).

Publicidad

Publicidad

Si el partido vuelve a terminar igualado, Saprissa perdería toda opción de alcanzar a Alajuelense en el primer lugar de la tabla, mientras que Herediano quedaría definitivamente fuera de la pelea por el título.

ver también Desde Herediano revelan lo que todos querían saber sobre el DT que reemplazará a Jafet Soto: “Ya tenemos…”

¿A qué hora juega Saprissa vs. Liberia?

El duelo entre el Deportivo Saprissa y Municipal Liberia se disputará este domingo 30 de noviembre a las 4:00 p.m. (hora de Costa Rica) en el Ricardo Saprissa, correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2025.