La novela de Joel Campbell llegó a su fin hace unos días cuando fue presentado como nuevo jugador de la Liga Deportiva Alajuelense tras su paso por el León de México. Evidentemente esto no gustó para nada a los aficionados del Saprissa pro el paso del jugador en la institución años atrás, pero esto en definitiva no le ha importado mucho al atacante de la Selección Nacional.

Recordemos que en un momento de la presentación, el ex Arsenal se refirió a cómo fue el primer acercamiento con Deportivo Saprissa. Reconoció que habló con ellos al principio, pero que las negociaciones se fueron cayendo con el pasar del tiempo. Además, se refirió a los que lo acusan de haber aceptado jugar en la Liga por cuestiones económicas. Pero esto ya es cosa del pasado.

La publicación de Joel Campbell que molestará al Saprissa

A pesar de las críticas recibidas a través de las redes sociales tras ahora vestir los colores de la Liga Deportiva Alajuelense, Joel Campbell se le ve muy feliz en esta nueva etapa de su carrera, en donde hasta en sus redes, ahora todo es rojinegro y dejó de ser Morado. Algo que evidentemente no gusta en los seguidores del Saprissa.

Sobre sus primeros días como manudo Joel Campbell ya había indicado lo siguiente: “Me siento bien en el club que me parecía, que siento que quieren que esté aquí y desde el primer momento me trataron bien. Me hicieron sentir cómodo, tenemos una relación superbuena, desde abril era como una relación de amigos, fue superfácil, la verdad”.

“El tema económico no me movía, no quiero sentirme en un lugar amarrado por el tema del dinero, me gusta el fútbol, me gusta disfrutarlo, no gano lo que ganaba en México, porque el mercado de Costa Rica, es diferente, es algo que nunca me había interesado. Me he peleado internamente, porque mi familia sabe que tengo condiciones para jugar afuera“, sentenció