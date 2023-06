La Liga Deportiva Alajuelense realizo hoy el acto de presentación del delantero Joel Campbell, quien ayer fue anunciado como nuevo fichaje y este viernes estuvo frente a los medios de comunicación, donde fue inevitable preguntarle sobre su pasado con Saprissa y su decisión por fichar por los manudos.

“Eso es algo muy romántico al final (el amor a la camiseta). Usted puede ser el más liguista del mundo, pero si no rinde al final eso no sirve de nada o más bien ser un morado y al final venga como Celso que termine siendo líder y casi ídolo de la institución, no es amor es la camiseta es más amor al trabajo y ser profesional siempre”, dijo.

Campbell fue claro en decir cual es su objetivo y una de sus motivaciones en su regreso al futbol de Costa Rica, sabiendo los últimos resultados de Alajuelense en los campeonatos anteriores: “Mi expectativa es quedar campeón y es la única que queda, es para lo que vine y la que tiene el club con hambre de títulos”.

“Ha faltado muy poco, ha estado cerca durante muchos años, es un trabajo constante y las victorias vienen detrás de muchos fracasos, pero el equipo está formando un callo ante esos fracasos y es más fácil corregir perdiendo que ganando y yo pongo mi talento al beneficio del equipo”, agregó.

Por último, indicó en que parte del campo le gustaría jugar: “Mi posición natural es 9, así que ni Carlos ni Josimar son 9 así que no le quito espacios, creo que la competencia nos hace mejorar a los equipos, mientras más competencia mayor va a crecer los jugadores y la institución“.