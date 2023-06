La Selección de Costa Rica sigue preparándose para lo que será la Copa Oro 2023 en donde evidentemente el gran objetivo es llegar hasta las últimas instancias de este torneo. La portería ha sido un fuerte para los ticos, pero de no estar Keylor Navas, Kevin Chamorro tocó fuerte la puerta para postularse a defender la arquería costarricense.

Todavía no está confirmada la participación de Keylor Navas en esta Copa Oro 2023. Por ende, la titularidad proyecta a Kevin Chamorro como el titular de la Selección de Costa Rica y ante esta posible gran oportunidad, el guardameta del Deportivo Saprissa dejó un contundente mensaje.

Declaraciones de Kevin Chamorro

“Estoy trabajando para, si se me necesita, aportar mi granito de arena. Estoy tranquilo y no me preocupa nada, Mientras esté la oportunidad de poder quedar campeón de la copa, vamos a estar con esa mentalidad, ese es el objetivo del grupo”, expresó Kevin Chamorro.

Kevin Chamorro con la Selección de Costa Rica

Por último Chamorro reiteró que se encuentra “trabajando duro por si le llega la oportunidad (de jugar) saber cómo afrontarla”. Esto porque muchas personas consideran que Chamorro va a ser el guardameta titular ante la ausencia de Navas y por todo lo que ha vivido en este último año.