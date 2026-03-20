Keylor Navas y dos referentes más: las víctimas de la limpieza del Bocha Batista en su primera lista como técnico de Costa Rica

La Selección de Costa Rica ya tiene su primera lista bajo el mando de Fernando Batista y no pasó desapercibida. La convocatoria para los amistosos ante Jordania e Irán en Turquía dejó varias sorpresas que rápidamente generaron debate en el entorno de La Sele, especialmente por las ausencias de nombres pesados que venían siendo habituales en los últimos procesos.

Las grandes ausencias en al primera lista del Bocha Batista

La baja más llamativa es, sin duda, la de Keylor Navas. El histórico arquero no figura en la nómina y, según trascendidos, la decisión habría pasado por el propio jugador. Aunque no hay una confirmación oficial, todo apunta a que el guardameta prefirió no ser parte de este microciclo, lo que abre interrogantes sobre su rol en esta nueva etapa.

Otra ausencia que sorprendió es la de Francisco Calvo, capitán del equipo y uno de los referentes defensivos en los últimos años. En su caso, no hubo una explicación clara por parte de la Federación, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre los motivos detrás de su no convocatoria. Se cree que está relacionado a que juega en Arabia Saudita, país involucrado en la guerra de Medio Oriente.

A esta lista se suma también el nombre de Manfred Ugalde, delantero que venía teniendo continuidad en la Selección y que incluso era considerado el mejor futbolista tico de la actualidad. Según informó Kevin Jiménez, su ausencia es porque el Bocha quiere ver a otros delanteros.

La lista de convocados de la Selección de Costa Rica. (FCRF)

Más allá de las bajas, la lista refleja la intención del técnico argentino de comenzar a moldear su propio grupo. Batista parece apostar por nuevas caras y por futbolistas que se adapten a su idea de juego, dejando claro desde el inicio que no habrá nombres intocables en este proceso.

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Convocatorias Sorpresivas

Bocha Batista decidió llamar a Abraham Madriz de Saprissa y a Jorkaeff Azofeifa de gran presente en el morado. Una de las más llamativas fue la de Andrey Soto, delanteor del Municipal Pérez Zeledón.

Así, la primera convocatoria del Bocha no solo marca el arranque de un nuevo ciclo en la Selección de Costa Rica, sino también un mensaje fuerte hacia el vestuario. Sin Keylor Navas, sin Francisco Calvo y sin Manfred Ugalde, la Tricolor inicia una etapa de renovación que promete cambios importantes de cara al futuro cercano.

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Datos Claves

Fernando Batista excluyó a Keylor Navas, Francisco Calvo y Manfred Ugalde de su primera lista.

excluyó a Keylor Navas, Francisco Calvo y de su primera lista. La Selección de Costa Rica disputará partidos amistosos contra Jordania e Irán en Turquía .

e en . El técnico convocó a Abraham Madriz, Jorkaeff Azofeifa y al delantero Andrey Soto del Pérez Zeledón.