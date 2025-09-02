Keylor Navas no lo intimida: referente de Nicaragua necesitó solo 4 palabras para poner en jaque a Costa Rica

Las selecciones de Costa Rica y Nicaragua iniciarán su camino en la última ronda de las Eliminatorias el viernes 5 de septiembre, cuando se enfrenten en el Estadio Nacional de Managua desde las 8 p.m. por la primera jornada del Grupo C.

El partido, además de inédito en esta fase de la clasificatoria mundialista, reviste un gran atractivo por el crecimiento futbolístico que han experimentado los nicaragüenses en los últimos años de la mano del “Fantasma” Figueroa y el poderío de los ticos, con grandes individualidades a su favor como el legendario Keylor Navas o los goleadores Alonso Martínez y Manfred Ugalde.

Sin embargo, desde la escuadra pinolera son plenamente conscientes de que también tienen factores a su favor para dar el batacazo. Y así lo hizo saber uno de sus capitanes, el experimentado lateral derecho Josué Quijano.

¿La presencia de Keylor Navas intimida a Nicaragua?

Consultado al respecto, Quijano habló de forma respetuosa sobre el portero de Pumas UNAM. Pero también dejó en claro que la misión de Nicaragua es ganar esté quien esté enfrente: “Sabemos que Keylor es un gran jugador, pero, independientemente de si juega o no, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo”.

En ese sentido, el futbolista con más partidos en la historia de la Azul y Blanco subrayó de forma tajante: “Estamos en casa, estamos con nuestra gente y en el campo somos once contra once “, haciendo alusión también a la ventaja que les daría conocer de antemano la gramilla sintética del Nacional, que tiene en alerta al estratega Miguel Herrera.

Respecto a cómo anular a la dupla ofensiva de la Tricolor, Ugalde-Martínez, el defensa de Real Estelí añadió: “Ya estamos haciendo análisis de cada jugador de Costa Rica. Tenemos que ser muy inteligentes porque son buenos jugadores, vienen de grandes ligas. Sabemos que tenemos lo nuestro y que podemos hacer diferencia estando en casa y buscar hacer un buen juego individual y colectivo para sacar un buen resultado”.

Josué Quijano, capitán de Real Estelí y referente de la Selección de Nicaragua, se ilusiona con el boleto al Mundial 2026. (Foto: Facebook)

“A nivel de selecciones la intensidad es muy alta, tenemos que dar lo máximo, estar muy concentrados. Ya lo hemos demostrado en otros partidos con selecciones de mayor nivel, y eso nos ha ayudado bastante para seguir creciendo y dar lo mejor de cada uno de nosotros”, sentenció Quijano, deseosos de hacer historia frente a los ticos.