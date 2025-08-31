Es tendencia:
Keylor Navas en la mira: desde Nicaragua lanzan una advertencia que el Piojo Herrera no esperaba para las Eliminatorias

La Selección de Nicaragua se alista para enfrentar a la Selección de Costa Rica por las Eliminatorias al Mundial de 2026.

Por Marcial Martínez

Advertencia desde Nicaragua para Costa Rica

El capitán de la Selección de Nicaragua, Juan Barrera, habló con la prensa en la antesala del duelo frente a la Selección de Costa Rica de Miguel Herrera por la ronda final de las eliminatorias mundialistas.

Juan Barrera se refirió al reto que significa enfrentar a una figura de talla internacional como Keylor Navas, resaltando la magnitud del desafío que tendrán por delante en su debut.

La advertencia desde Nicaragua que tiene en el radar a Keylor Navas

Atraviesa un gran momento tras anotar recientemente contra múltiples rivales. Sin embargo, el reto que se le avecina será inédito, al enfrentarse por primera vez a la jerarquía y experiencia de Keylor Navas.

Ausencia de Keylor Navas pesa en la Selección de Costa Rica - ESPN
Keylor Navas – Selección de Costa Rica

Barrera dejó claro que, pese al respeto que genera Keylor Navas por su exitosa trayectoria en Europa, la Selección de Nicaragua no se intimida. Para el capitán, en la cancha todos son iguales y el enfoque está en hacer respetar la localía, con el objetivo firme de quedarse con los tres puntos en este inicio de la eliminatoria.

Sabemos que tiene un recorrido muy bueno, ha sido campeón en Europa muchas veces, pero vamos a defender a Nicaragua porque cuando estamos en la cancha somos 11 contra 11. Nuestro objetivo lo reitero: es sacar los tres puntos y aprovechar la localía“, aseveró Juan Barrera.

Una lloradita”: Juan Barrera filtra una intimidad de la Selección de Nicaragua que nadie sabía
Juan Barrera – Selección de Nicaragua
¿Cuándo se enfrentan Nicaragua y Costa Rica por Eliminatorias?

Nicaragua enfrentará en la fase final de las Eliminatorias a Costa Rica el próximo viernes 5 de septiembre a las 08:00 p.m. Será un duelo centroamericano con sabor especial, donde los pinoleros buscarán sorprender a la Tricolor en un partido que promete intensidad y emociones desde el inicio.

