Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Decisión tomada: Piojo Herrera aplica una medida contundente que sorprende a Costa Rica en su camino al Mundial 2026

Miguel Herrera se alista para las Eliminatorias del Mundial 2026 con la Selección de Costa Rica. Entérate del último movimiento.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Miguel Herrera al mando de la Selección de Costa Rica
© Selección de Costa RicaMiguel Herrera al mando de la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica, dirigida por Miguel Herrera, tomará una decisión poco común en la antesala de su compromiso por Eliminatorias ante la Selección de Nicaragua.

El combinado tico llegará a territorio pinolero la noche del jueves, apenas un día antes del duelo, y no realizará el tradicional reconocimiento de cancha en el Estadio Nacional de Managua.

Además, la Federación confirmó que no habrá conferencia de prensa previa, lo que refleja un ambiente de máxima concentración en el grupo. Con esta medida, el equipo costarricense apuesta por minimizar distracciones y enfocar todos sus esfuerzos en el partido del viernes.

Publicidad
Keylor Navas en la mira: desde Nicaragua lanzan una advertencia que el Piojo Herrera no esperaba para las Eliminatorias

ver también

Keylor Navas en la mira: desde Nicaragua lanzan una advertencia que el Piojo Herrera no esperaba para las Eliminatorias

Un obstáculo para Costa Rica ante Nicaragua

Recordemos que El Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua será la sede del compromiso y presenta una particularidad que no pasa desapercibida: su grama sintética.

Dicha superficie suele convertirse en un obstáculo adicional para los equipos visitantes, ya que cambia la dinámica del juego, la velocidad del balón y el desgaste físico de los futbolistas, factores que podrían jugar a favor de los pinoleros en este duelo eliminatorio.

Publicidad
Costa Rica, de Miguel Herrera, vence a Trinidad y Tobago y se acerca al Mundial del
Miguel Herrera – Selección de Costa Rica

¿Cuándo juegan Costa Rica vs. Nicaragua por Eliminatorias?

El próximo viernes 5 de septiembre a las 8:00 p.m., Nicaragua recibirá a Costa Rica en la fase final de las Eliminatorias rumbo al Mundial en donde Miguel Herrera analizó lo que serán estos compromisos para La Sele.

Publicidad

Se espera un choque vibrante entre selecciones vecinas, donde los pinoleros intentarán dar la sorpresa frente a una Tricolor que parte como favorita, en un encuentro que promete ser intenso y lleno de emoción desde el inicio.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Manfred Ugalde llegó a Costa Rica, le preguntaron por su salida de Rusia y no dudó
Costa Rica

Manfred Ugalde llegó a Costa Rica, le preguntaron por su salida de Rusia y no dudó

Fantasma Figueroa confirma la peor noticia antes de enfrentar a Costa Rica
Nicaragua

Fantasma Figueroa confirma la peor noticia antes de enfrentar a Costa Rica

¡Lo celebran Costa Rica y Honduras! El Fantasma Figueroa y Nicaragua se quedan sin una de sus figuras
Nicaragua

¡Lo celebran Costa Rica y Honduras! El Fantasma Figueroa y Nicaragua se quedan sin una de sus figuras

Desacuerdo irreversible con Jafet Soto: Hernán Medford sufre el golpe que nadie vio venir
Costa Rica

Desacuerdo irreversible con Jafet Soto: Hernán Medford sufre el golpe que nadie vio venir

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo