Decisión tomada: Piojo Herrera aplica una medida contundente que sorprende a Costa Rica en su camino al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica, dirigida por Miguel Herrera, tomará una decisión poco común en la antesala de su compromiso por Eliminatorias ante la Selección de Nicaragua.

El combinado tico llegará a territorio pinolero la noche del jueves, apenas un día antes del duelo, y no realizará el tradicional reconocimiento de cancha en el Estadio Nacional de Managua.

Además, la Federación confirmó que no habrá conferencia de prensa previa, lo que refleja un ambiente de máxima concentración en el grupo. Con esta medida, el equipo costarricense apuesta por minimizar distracciones y enfocar todos sus esfuerzos en el partido del viernes.

Un obstáculo para Costa Rica ante Nicaragua

Recordemos que El Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua será la sede del compromiso y presenta una particularidad que no pasa desapercibida: su grama sintética.

Dicha superficie suele convertirse en un obstáculo adicional para los equipos visitantes, ya que cambia la dinámica del juego, la velocidad del balón y el desgaste físico de los futbolistas, factores que podrían jugar a favor de los pinoleros en este duelo eliminatorio.

Miguel Herrera – Selección de Costa Rica

¿Cuándo juegan Costa Rica vs. Nicaragua por Eliminatorias?

El próximo viernes 5 de septiembre a las 8:00 p.m., Nicaragua recibirá a Costa Rica en la fase final de las Eliminatorias rumbo al Mundial en donde Miguel Herrera analizó lo que serán estos compromisos para La Sele.

Se espera un choque vibrante entre selecciones vecinas, donde los pinoleros intentarán dar la sorpresa frente a una Tricolor que parte como favorita, en un encuentro que promete ser intenso y lleno de emoción desde el inicio.