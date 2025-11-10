Keylor Navas no se guardó nada y terminó con el debate que generó la última decisión del Piojo Herrera en Costa Rica

El regreso de Joel Campbell a la Selección Nacional de Costa Rica para los decisivos duelos rumbo al Mundial 2026 desató un amplio debate en el entorno futbolístico del país. Algunos aficionados y periodistas cuestionaron su convocatoria, argumentando que el delantero de la Liga Deportiva Alajuelense no atravesaba su mejor momento, mientras otros defendían su liderazgo y experiencia como valores imprescindibles para el grupo.

Sin embargo, bastaron cuatro palabras de Keylor Navas para poner fin a la controversia. El histórico guardameta y capitán de La Sele respaldó de manera contundente la decisión del técnico Miguel “Piojo” Herrera, enviando un mensaje claro a quienes dudaban del llamado de Campbell.

¿Qué dijo Keylor Navas sobre Joel Campbell?

El guardameta de Pumas fue bastante claro para respaldar la convocatoria de Joel Campbell a La Sele para los partidos ante Haití y Honduras por las Eliminatorias: “Está en óptimas condiciones”.

Con esa frase, Navas zanjó cualquier discusión sobre el estado físico o futbolístico del atacante, dejando claro que confía plenamente en su compañero y en el criterio del seleccionador.

“A Joel todos lo conocemos, sabemos el talento y la experiencia que tiene; si el entrenador toma la decisión es porque está en óptimas condiciones. Nosotros estamos muy contentos de contar con un jugador como Campbell”, expresó el arquero costarricense.

El capitán de Pumas de México también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de unidad y concentración de cara a los dos compromisos que definirán el futuro de Costa Rica en las Eliminatorias de Concacaf, ante Haití y Honduras.

“Con tranquilidad, tenemos la experiencia para afrontar estas situaciones. Hay que ganar los dos partidos, dependemos de nosotros mismos. Vamos a trabajar para estar lo mejor posible y estar al 100%”, añadió Navas.