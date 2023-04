Al quedar por detrás de Gianluigi Donnarumma en la consideración de Christophe Galtier, Keylor Navas aceptó dejar el PSG y se fue a préstamo al Nottingham Forest de la Premier League. El objetivo cambió completamente al pasar al equipo inglés, que está muy necesitado de puntos en esta temporada.

El portero costarricense pasó de competir para quedarse por campeonar en la Ligue 1 o llegar lo más lejos posible a la Champions League, a meterse de lleno en la batalla por mantener la categoría. Actualmente, están en puestos de descenso directo y restan 7 partidos para que termine el campeonato europeo.

Sobre esta situación habló Keylor y aseguró que no hay una gran diferencia: “Para mí no cambia mucho, cuando había que pelear por un título había que ir mentalizado a ganar, dar lo mejor, 100% o más, esa es la forma en la que me acostumbré a jugar, a disfrutar el fútbol de esa manera, independientemente siempre dar lo mejor de uno para alcanzar los objetivos”.

Luego, Navas se refirió a lo complejo que es el torneo inglés: “Creo que a nivel de calidad, hay calidad en las ligas, es increíble, están los mejores jugadores del mundo, sí he notado que en la Premier League, el juego es bastante físico, los árbitros no pitan muchas faltas, eso hace que el partido sea más continuo, se pare menos, que la intensidad es bastante buena, me ha gustado bastante eso”.

Veremos si su equipo llega a revertir este mal momento y evita la pérdida de la categoría. Navas está teniendo un buen rendimiento en el Nottingham, pero no depende solo de él. Necesita de sus compañeros para sumar puntos y alejarse del descenso.