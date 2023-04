Keylor Navas ha tenido una carrera tan buena y destacada en Europa que se pudo dar el gusto de jugar con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé. Y no solo eso, sino que fue campeón siendo titular con estos astros que pelean un lugar entre los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial.

En una entrevista que brindó en Telemundo, al guardameta costarricense le consultaron sobre con cuál de esos jugadores se queda y le costó decidir. El mejor portero de Concacaf fue completamente sincero y expresó lo que sintió al ser compañeros de estos deportistas.

“He tenido ese privilegio, nombró tres, pero he tenido la oportunidad de jugar con Neymar, Gareth Bale, Sergio Ramos, Luka Modric, podría seguir diciendo una lista gigantesca de grandes jugadores que he tenido ahí, he disfrutado, son recuerdos muy lindos, los momentos vividos en los partidos cuando uno ve alrededor, siempre digo: ‘¡Gracias Dios por esta oportunidad!“, declaró Keylor.

Y agregó sobre como se compartan puertas adentro estas estrellas: “Mucha gente los ve por televisión, pero son grandes personas, tengo muy buena relación con ellos, hemos podido compartir con las familias, eso me gusta, es lo que deja el fútbol, disfrutar dentro y fuera de la cancha”.

Es claro que Navas respeta mucho a todos ellos y no quiso quedarse o resaltar a ninguno por encima del otro. Además, al portero se lo ha visto llevarse muy bien con todos ellos. Es una persona que suele ser querido en los grupos que integra y no tiene problemas con nadie.