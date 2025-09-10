Es tendencia:
Celso Borges y cuatro más: los regresos de emergencia que ya están listos para llevar a Costa Rica al Mundial 2026

Miguel Herrera podría sufrir varios cambios en su próxima convocatoria de la Selección de Costa Rica en Eliminatorias.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Celso Borges con la Selección de Costa Rica
© GettyCelso Borges con la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica no ha logrado arrancar con firmeza en esta fase final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Los empates ante Nicaragua y Haití dejaron sensaciones negativas y colocaron al técnico Miguel Herrera en el centro de las críticas, ya que el equipo no ha mostrado la solidez esperada en este arranque decisivo.

En medio de esta situación, se han comenzado a barajar opciones para levantar el rendimiento del conjunto tico. El regreso de Celso Borges aparece como una alternativa clave para darle equilibrio al mediocampo, aunque no es el único nombre sobre la mesa, ya que existen otras posibilidades que podrían reforzar distintas zonas del campo y reimpulsar a La Sele en su camino mundialista.

“Se tomó la decisión”: Piojo Herrera recibe la noticia que pone en jaque su futuro al frente de Costa Rica

“Se tomó la decisión”: Piojo Herrera recibe la noticia que pone en jaque su futuro al frente de Costa Rica

¿Cuáles son los regresos que tendría La Sele además de Celso Borges?

Según informó el periodista Josué Quesada, además de Celso Borges, la Selección de Costa Rica podría contar nuevamente con jugadores de peso en los próximos partidos de Eliminatorias.

Entre los posibles regresos destacan Johan Venegas, Kendall Waston, Yeison Molina y Marco Ureña, nombres de experiencia que buscan aportar liderazgo y soluciones en un momento clave para el combinado nacional.

Manteniéndose en esa misma línea de cambios, Quesada también informó que también habrán cambios en las maneras de realizar futuras convocatorias en la selección nacional.

¿Cuál es la situación de La Sele en las Eliminatorias?

Costa Rica atraviesa un arranque complicado en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Con dos empates en igual cantidad de partidos, suma apenas dos puntos en el Grupo C, con cuatro goles a favor y cuatro en contra, una estadística que refleja tanto su capacidad ofensiva como sus falencias defensivas.

Grupo C de la ronda final de las Eliminatorias Concacaf

Esta irregularidad ha impedido que el equipo de Miguel Herrera pueda consolidarse y empezar con el pie derecho su camino hacia la clasificación.

