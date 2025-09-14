Jugó en Liberia, era fanático de Saprissa y un accidente trágico terminó con su vida a los 22 años: “Siempre andaba sonriendo”

El fútbol costarricense está de luto. Este domingo se confirmó la muerte de Eddy Esteban González Jarquín, ex guardameta del Municipal Liberia, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el peaje de Río Segundo, Alajuela. El joven, de apenas 22 años, viajaba en un vehículo que colisionó contra la estación de cobro.

Felipe Castillo, encargado de prensa de los Coyotes, explicó que González tuvo un paso por el club en ligas menores: “Tuvo un paso a nivel de liga menor con el equipo, pero desde el 2022 él ya no estaba en el plantel”, declaró.

ver también “Esta semana”: figura clave de Saprissa confirma su regreso a las canchas cuando Vladimir Quesada más lo necesita

Amigos y familiares lo recuerdan como una persona llena de luz. Su madre, Sonia Jarquín, lo describió en entrevista con CR Hoy: “Era un muchacho de respeto, siempre andaba sonriendo, lleno de vida y con valores que uno, como padre, procura inculcar. La gente me lo ha recordado así, por donde pasaba dejaba huella”.

Publicidad

Publicidad

Pasado aurinegro y corazón morado

Además de su paso por Liberia, González también entrenó con AD San Carlos, aunque su madre reveló que su corazón estaba con el Deportivo Saprissa, equipo del que era un apasionado seguidor.

Eddy había tomado la decisión de alejarse de las canchas para dedicarse a sus estudios. Estaba a punto de culminar la carrera de Ingeniería Civil, y únicamente le faltaba concluir el Trabajo Comunitario Universitario (TCU) para obtener su título.

Publicidad

Publicidad

“Era jovial, soñador y estaba terminando su trabajo final de graduación. Para mí fue un hijo maravilloso que me tiene el alma partida. No sé cómo voy a poder seguir sin él”, agregó Sonia Jarquín, entre lágrimas.

Publicidad

Lo que se sabe del siniestro vial

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentra examinando las causas del accidente. Según el reporte preliminar, el vehículo en el que viajaba González impactó contra el peaje de la Ruta 1 por razones que se desconocen.

ver también Vladimir Quesada en alerta: la joya de Saprissa que podría firmar con otro club de Costa Rica justo antes del cierre del mercado de fichajes

El joven portero fue declarado fallecido en el lugar, mientras que su pareja, una joven de 19 años de apellido Muñoz, resultó herida con un golpe en el abdomen y fue trasladada al Hospital San Rafael de Alajuela, aunque ya se encuentra fuera de peligro.

Publicidad