Jeaustin Campos tuvo que elegir entre Costa Rica y Honduras para que uno se clasifique al Mundial 2026 y no dudó: “Estoy aquí”

En plena cuenta regresiva hacia las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, el técnico costarricense Jeaustin Campos encendió el debate con una declaración que no pasó inadvertida ni en Honduras ni en Costa Rica.

Durante su última conferencia de prensa como entrenador del Real España, Campos reconoció que, si se diera el escenario en el que solo una de las dos selecciones lograra el boleto directo a la Copa del Mundo, él no lo pensaría dos veces por quién apostaría.

¿A quién eligió Jeaustin Campos entre Costa Rica y Honduras?

“Yo le deseo todo lo mejor, yo sé que si Honduras va al mundial va a ser mucho mejor, los torneos se van a mejorar, todo se va a mejorar, yo estoy aquí”, afirmó sin rodeos el estratega nacional, recordando que actualmente vive y trabaja en suelo catracho.

Publicidad

Publicidad

El entrenador explicó que recientemente participó en una reunión con la Federación Hondureña de Fútbol y otros técnicos, donde se discutió el valor de que la “H”, que hizo un gran cambio antes de las Eliminatorias, llegue a la máxima cita del fútbol.

Tweet placeholder

Publicidad

Campos, sin embargo, no quiso dejar dudas sobre sus sentimientos hacia la Selección de Costa Rica, a la que defendió como jugador y donde también dejó huella como entrenador.

Publicidad

“Por supuesto que también Costa Rica es mi país, conozco a todo el mundo y no quiero que esto levante roncha principalmente allá, porque por allá no puedo ni parpadear, ya ustedes saben y conocen. Obviamente soy costarricense y como tico quiero que a la Selección le vaya muy pura vida también y que vayan al mundial. Ojalá podamos ir los dos, eso es lo que quisiera”, agregó.

Publicidad

ver también “Nosotros promulgamos valores”: Real España se planta ante Concacaf tras el castigo a Jeaustin Campos

Entre el corazón y el trabajo

El dilema de Campos refleja la realidad de muchos entrenadores que, pese a mantener sus raíces, terminan forjando vínculos en países donde construyen su carrera profesional. En este caso, su presente en Real España pesa más a la hora de tomar partido, aunque sin renunciar a su orgullo como tico.