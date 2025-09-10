Es tendencia:
FIFA no lo deja pasar por alto: Costa Rica recibe un castigo en medio de la crisis que pone en peligro su clasificación al Mundial 2026

Miguel Herrera recibe otro golpe bajo el mando desde la Selección de Costa Rica tras este comienzo en las Eliminatorias.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

FIFA advierte a Costa Rica durante las Eliminatorias al Mundial de 2026
La Selección de Costa Rica atraviesa un arranque complicado en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Tras dos jornadas sin victorias y apenas dos puntos conseguidos, el equipo ha mostrado más dudas que certezas, lo que ha encendido las alarmas en torno a su rendimiento

Este flojo inicio no solo preocupa en el plano deportivo, sino que también se ve reflejado en la proyección del nuevo ranking FIFA, donde La Sele recibió un castigo que evidencia el difícil momento que atraviesa.

Golpe bajo desde FIFA para La Sele

Costa Rica sufrió un golpe en la proyección del nuevo ranking FIFA, que será oficializado dentro de los próximos días, y que refleja el mal momento que atraviesa en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La Sele aparece en el puesto 47 con 1469 puntos, retrocediendo en comparación con la última actualización.

Mientras Panamá (31°) se consolida como la mejor selección centroamericana y Honduras (56°) logró acercarse tras sumar unidades, Costa Rica sigue perdiendo terreno en medio de su crisis deportiva.

Comienzo negativo para Costa Rica en las Eliminatorias

Este retroceso en la clasificación mundial llega tras los empates ante la Selección de Haití y la Selección de Nicaragua resultados que han encendido las alarmas y puesto en entredicho la gestión de Miguel Herrera.

Dicho castigo en la proyección del ranking FIFA no hace más que confirmar el difícil presente de la Sele, justo cuando sus vecinos muestran mayor crecimiento y estabilidad, lo que compromete aún más sus aspiraciones de llegar al Mundial 2026.

