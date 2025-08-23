“No se puede dejar pasar”: Hernán Medford recibió el mensaje y Jafet Soto tomará medidas que impactan a Herediano

El Club Sport Herediano atraviesa días de tensión después de dos duros golpes en la Copa Centroamericana. Tras la salida de Pablo Salazar del banquillo, la dirigencia, encabezada por Jafet Soto, analiza decisiones firmes que pueden cambiar el rumbo inmediato del equipo florense.

La molestia tras los papelones internacionales

Después de un arranque prometedor con triunfo 4-2 sobre Real España, el Team sufrió dos caídas consecutivas que encendieron todas las alarmas: 4-2 frente al Diriangén en Nicaragua y 2-0 contra Sporting San Miguelito en Panamá. Estas derrotas no solo rompieron estadísticas históricas, sino que evidenciaron falencias de actitud y fútbol.

El mensaje de la dirigencia

A su regreso al país, el gerente deportivo Gustavo Pérez no escondió su frustración y lanzó un aviso que retumbó en el camerino y también en la oficina de Jafet Soto.

“Se genera mucha molestia después de un juego como el que tuvimos en Panamá. Fue una presentación muy mala. No podemos competir a nivel internacional jugando de esta manera. Somos conscientes de que nos faltaron muchas cosas. Faltó actitud, fútbol, y por esa razón nos llevamos ese resultado”, declaró el directivo.

Gustavo Pérez fue duro con los jugadores de Herediano.

La advertencia a los jugadores de Herediano

La crítica fue directa a los jugadores, pero también dejó claro que habrá una conversación con el director deportivo rojiaamarillo: “Los jugadores tienen una responsabilidad muy alta. Tenemos esa desazón, esa molestia. A nivel dirigencial tendré que conversar con Jafet sobre varios temas, sobre varios puntos. Porque un partido como el que tuvimos en Panamá no se puede dejar pasar. Ya tuvimos una mala experiencia en Nicaragua”.

Medidas en camino

El Herediano está contra las cuerdas. Con solo tres puntos en la tabla, el equipo se jugará la clasificación el jueves 28 de agosto contra Municipal de Guatemala en el Estadio Nacional. Solo una victoria podría mantenerlos con vida en el certamen, aunque también dependen del resultado de Real España frente al Sporting San Miguelito.

La dirigencia ya adelantó que habrá consecuencias y una revisión profunda del plantel, lo que implica que Jafet Soto deberá tomar medidas que impactarán directamente a los jugadores y su futuro en el club.