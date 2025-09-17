Es tendencia:
Jafet Soto no lo vio venir: la reacción de Lina Arciniegas al enterarse de que Francisco Rodríguez fue borrado de Herediano

Luego de la limpieza que realizó Herediano en su plantilla, Lina Arciniegas reaccionó al enterarse de que su esposo había sido borrado.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Lina Arciniegas reacciona a la salida de su esposo de Herediano. (Foto: Instagram)
Lina Arciniegas reacciona a la salida de su esposo de Herediano. (Foto: Instagram)

El Club Sport Herediano y Hernán Medford realizaron una limpieza fuerte este miércoles al anunciar varias salidas, confirmando la salida de cinco futbolistas en plena etapa del campeonato. Mediante un comunicado oficial, los florenses informaron que ya no contarán con Shawn Johnson, Randy Vega, José Andrés Chiroldes, Bairon Murcia y el delantero Francisco Rodríguez.

La noticia cayó como sorpresa para muchos, sobre todo en el caso de Rodríguez, quien venía siendo parte habitual de las convocatorias y tenía contrato vigente. Su salida, enmarcada dentro de lo que la dirigencia catalogó como una “reestructuración para mejorar el rendimiento del equipo”, generó reacciones inmediatas tanto en la afición como en el entorno cercano del jugador.

Uno de los momentos más llamativos se dio en el programa Visión, donde estuvo como invitada Lina Arciniegas, esposa de Rodríguez, acompañada por Papi Pazz. Los presentadores la presentaron como “la esposa del jugador de Herediano y no dudaron en preguntarle directamente: “¿Aún juega ahí?.

¿Qué dijo Lina Arcieniegas sobre la salida de Francisco Rodríguez de Herediano?

La reacción de Lina no pasó desapercibida: mostró una clara expresión de incomodidad, trató de esquivar el tema con un “Mejor ni hablemos de eso” y, entre nervios, acompañó la respuesta con una risa forzada. Una contestación que refleja el desconcierto y la sorpresa con la que la familia recibió la noticia.

Mientras tanto, Francisco Rodríguez queda momentáneamente sin equipo, a la espera de definir su futuro en un mercado de fichajes que ya entra en su recta final. El mercado cierra mañana y deberá apurarse si quiere seguir jugando en el fútbol tico.

Lo cierto es que la decisión del Herediano, liderado por Jafet Soto en la gerencia deportiva, marca un antes y un después para el atacante, y deja abierta la pregunta: ¿qué club se animará a darle la confianza que en la casa florense le retiraron de un día para otro?

