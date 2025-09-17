Es tendencia:
Mientras Herediano confirma la limpia en su planilla, revelan la verdad sobre el posible regreso de Jewison Bennette al club

El rumor empezó a sonar tras el regreso de Kenneth Vargas a Herediano en los últimos estertores del mercado de fichajes.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Club Sport Herediano es el equipo más activo en las horas finales del mercado de piernas del Torneo Apertura 2025, que concluirá el jueves 18 de setiembre.

El movimiento más importante es, sin lugar a duda, el regreso de Kenneth Vargas a préstamo desde Hearts de Escocia, de donde se habría marchado por tensiones con la directiva: el ariete levantó el teléfono, le contó su situación a Jafet Soto y el presidente del cuadro florense le terminó abriendo las puertas nuevamente.

Pero este miércoles, el bicampeón nacional también sorprendió al anunciar la salida de cinco futbolistas: Randy Vega, Francisco Rodríguez, Bairon Murcia, José Andrés Rodríguez y Shawn Johnson, quienes “no continuarán formando parte de nuestro plantel para la presente temporada”.

¿Jewison Bennette vuelve a Herediano?

A raíz de tantos movimientos y el impacto que generó la incorporación de una figura como Kenneth Vargas, fue ganando fuerza el rumor sobre un posible retorno de Jewison Bennette a Herediano. Sin embargo, el periodista Kevin Jiménez se encargó de desmentirlo en su programa, “Seguimos”.

“Lo de Jewison Bennette es rotundamente falso que vuelve a Heredia, me dicen que está bien en su equipo de Ucrania y está jugando todos los partidos”, afirmó Jiménez, cortando de raíz la ilusión de algunos aficionados florenses.

Si bien es cierto que Bennette se fue borrando paulatinamente del mapa futbolístico para los aficionados ticos, después de su partida de Sunderland, donde tuvo un ilusionante comienzo, y el calvario que vivió en Aris FC, poco a poco va encontrando un buen nivel en el LNZ Cherkasy.

El canterano de Herediano apenas se perdió un partido en este arranque de temporada. Fue titular en seis de ellos, brindó una asistencia en el triunfo 2-0 sobre Polissya y acumula 461 minutos entre la Liga Premier y la Copa de Ucrania.

