El Comité Disciplinario de la Unafut ha tenido mano dura últimamente al imponer sanciones, en especial con las declaraciones que han dado los entrenadores Vladimir Quesada y Hernán Medford, así como Yosimar Arias, gerente deportivo de Guanacasteca, a lo que Jafet Soto levantó la voz.

El presidente de Herediano dio su punto de vista sobre estas posturas, en el que arremetió contras las autoridades de malinterpretar las declaraciones de los entrenadores o dirigentes. En lo que a él respecta trata de evitar de no hablar del arbitraje para no ser sancionado y en especial con los antecedentes que se tienen.

El reclamo de Jafet Soto

“Yo me prometí, hasta donde aguante, no hablar del arbitraje. Tampoco es que no se puede decir nada, o sea, yo creo que hay temas de interpretación y me parece que la regla está bien hecha. El problema es la interpretación que le dan en el Comité Disciplinario. El otro día Vladimir (Quesada) dijo unas cosas y no hubo castigo, a la semana algo similar dijo Yosimar (Arias) y sí hubo un millón de pesos, entonces, ¿cómo es la cosa?”, dijo.

“En el fútbol hay que hablar, es parte de esto, es parte del show, es parte de lo que vendemos y aquí no se trata de censurar a nadie, tampoco se trata de atacar a nadie, sino de ser como siempre ha sido el fútbol, que ha tenido sus opiniones y que obviamente todo se pueda ventilar”, agregó.

Soto añadió sobre las decisiones que está tomando el Comité Disciplinario: “Entonces ahora que hay que salir a una conferencia de prensa, no, no voy a hablar nada y si no se habla nada también te multan, o no voy a ir, pero también te multan, pero si no voy a hablar lo que puedo hablar, entonces, para qué hablar”.

“Todo jugador, directivo, fiscal o personal deportivo o administrativo u oficiales de un club afiliado que se expresase por cualquier medio de comunicación colectiva, incluido por medio de aplicaciones públicas de Internet o redes sociales, de manera amenazante, ofensiva, grosera, difamatoria, calumniosa o injuriosa contra cualquiera de las personas físicas o jurídicas indicadas en el artículo 3 de este reglamento, incluyendo a los árbitros, será sancionado con multa de quinientos mil colones (¢500.000) la primera vez (…)”, finalizó.