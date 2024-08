Pese al triunfo de Herediano 1-0 contra Diriangén por la Copa Centroamericana 2024, Wálter Centeno fue muy criticado por el nivel que viene mostrando su equipo. El entrenador es apuntado como el principal responsable en el bajo nivel que se viene viendo en el Apertura 2024.

Debido a estas críticas, Paté habló en conferencia de prensa y lanzó una fuerte confesión. Todo esto en el contexto de la previa al partido contra Saprissa, un encuentro muy especial para él por su pasado.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Paté Centeno?

“Sigo cuestionado porque me gusta jugar bien al fútbol, entonces no sé por qué tanto traba. A mi me enseñaron a jugar con ella, andar detrás de la bola, tratarla bien y es lo que estamos haciendo“, respondió ante la prensa.

Luego, agregó: “Entonces, a veces satanizan mucho algunas cosas, pero es parte del show que se vive alrededor del fútbol. Los que estamos en la cancha sabemos muchas cosas de lo que encierra jugar bien al fútbol, de las facetas del juego y tratar de inculcarlas“.

Por el Apertura 2024, Herediano viene de dos partidos consecutivos sin ganar. Acumula un empate contra Santa Ana y una derrota 2-1 frente Guanacasteca. El único partido en el que ganó fue el 2-0 frente a Puntarenas.

¿Cuándo jugarán Herediano y Saprissa?

El encuentro entre florenses y morados se disputará este domingo, 11 de agosto, a las 18:00 en el Estadio Carlos Alvarado. Saprissa llega con dos triunfos, un empate y una derrota.