Honduras

Edrick Menjívar da la respuesta que toda Honduras estaba esperando sobre su regreso a la Selección

El arquero de Olimpia anunció su retiro tras la eliminación de la Selección de Honduras del Mundial United 2026 ¿estará de regreso?

José Rodas

Por José Rodas

Edrick Menjívar fue el arquero titular en el proceso que dirigió Reinaldo Rueda. Foto: Grupo Opsa.
Los rumores indican que el nuevo director deportivo de la Selección de Honduras, Francis Hernández está trabajando en una “operación regreso” para los futbolistas que anunciaron su retorno de la absoluta catracha.

Esos futbolistas son Andy Nájar y Edrick Menjívar, sobre este último surgieron informaciones de una supuesta reunión con Francis Hernández; sin embargo el propio futbolista negó que haya ocurrido.

El arquero olimpista fue consultado y en su respuesta dejó señales de lo que podría ser un retorno a La H al no descartar que más adelante habrá tiempo para reunirse con el español.

“Seguramente si él lo dijo, tendremos una charla, pero ya habrá tiempo, pero déjame salir de lo de Olimpia, primero”, dijo el arquero de 32 años.

Francis Hernández ha sido visto en el palco del “Chelato” Uclés presenciando diversos partidos. Foto: Fútbol Digital.
Sin técnico, pero con amistoso

Mientras tanto, la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) sigue sin anunciaron al nuevo entrenador de La H; sin embargo, oficializaron que Perú será el rival en un amistoso del próximo 31 de marzo.

La lista de candidatos se sigue reduciendo: Jesús Casas dijo que no y firmó por Lion City en Singapur y Santi Denia espera una oferta de la Premier League.

Lo cierto es que, el entrenador de La H será europeo, por lo que Pedro Troglio también estaría saliendo de la lista. Rui Jorge se coloca en estrado, pero es probable que haya un portugués más que durante este tiempo la federación ha tenido “tapado”.

