Comunicaciones vs. Municipal: a qué hora juegan y cómo ver en TV desde USA el Clásico 336

El Clásico de Guatemala vuelve a escena este miércoles 25 de febrero con un duelo cargado de tensión y contexto: Comunicaciones llega golpeado por la derrota ante Aurora y con el foco puesto en la tabla acumulada, donde la pelea por evitar el descenso aprieta.

Del otro lado, Municipal arriba anímicamente tras vencer a Antigua GFC, el último campeón, y con la mira en sostener su gran presente.

Cuándo juegan Comunicaciones vs. Municipal el Clásico 336

El partido se juega este miércoles 25 de febrero de 2026, en el Estadio Cementos Progreso.

A qué hora juega Comunicaciones vs. Municipal en Estados Unidos

El Clásico 336 está programado para 8:00 PM ET en Estados Unidos.

Horarios en USA

8:00 PM ET

7:00 PM CT

6:00 PM MT

5:00 PM PT

Cómo ver el Clásico 336 en TV y online desde USA

En Estados Unidos, la transmisión se podrá seguir de estas dos maneras:

App de Tigo Sports (streaming)

(streaming) DirecTV, canal 429

(En Guatemala, el partido va por Tigo Sports.)

Cómo llega Comunicaciones

El “Crema” llega con necesidad de respuesta: viene de perder 2-0 ante Aurora en la jornada anterior. Además, el equipo arrastra bajas por lesión, un factor que condiciona el armado del once para un clásico de esta magnitud.

Y el punto más delicado pasa por la tabla acumulada: Comunicaciones aparece 10° con 33 puntos, cerca de la zona de descenso (bajan los dos últimos).

Cómo llega Municipal

Municipal aterriza con confianza: en su última presentación venció 4-2 a Antigua GFC, el último campeón, y reafirmó su candidatura.

Además, llega como uno de los equipos de arriba en el Clausura y con mayor tranquilidad por la acumulada: lidera con 63 puntos.

Así salieron los últimos diez Clásicos de Guatemala

Comunicaciones 0-0 Municipal – Apertura 2025

Municipal 1-1 Comunicaciones – Apertura 2025

Comunicaciones 1-0 Municipal – Clausura 2025

Municipal 2-1 Comunicaciones – Clausura 2025

Comunicaciones 1-2 Municipal – Apertura 2024

Municipal 3-0 Comunicaciones – Clausura 2024 (semifinales)

Municipal 0-0 Comunicaciones – Clausura 2024 (semifinales)

Comunicaciones 0-0 Municipal – Clausura 2024

Municipal 0-2 Comunicaciones – Apertura 2023

Comunicaciones 1-0 Municipal – Clausura 2023