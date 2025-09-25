Es tendencia:
Jafet Soto en problemas: Herediano se expone a una quita de puntos que podría complicarlo en Costa Rica

Jafet Soto ya tiene su primera tarea en su vuelta a la dirección técnica con Herediano.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El Team corre peligro.
El Team corre peligro.

Jafet Soto regresará a la dirección técnica de Herediano el próximo sábado frente a Guadalupe. El presidente asumirá nuevamente de manera interina tras la destitución de Hernán Medford de su cargo y buscará conseguir el tricampeonato.

El máximo dirigente de Herediano tiene una clara misión en su vuelta al banquillo. El equipo florense arrastra un gran dolor de cabeza en cuanto a la cantidad de minutos reglamentarios de jugadores Sub-21. Necesita alinearlos para no correr peligro.

Primero postergan el partido de Herediano y ahora esto: Jafet Soto recibe otro revés que lo pone en desventaja ante Alajuelense

Jafet Soto está obligado a utilizar jugadores U21 en Herediano

Hasta el momento, el cuadro rojiamarillo apenas suma 607 minutos habiendo pasado más de la mitad del Apertura 2025. El mínimo que debe alcanzar cada equipo es de 1200 minutos. De no cumplirlo, se expone a una quita de puntos y también multas económicas.

Foto: UNAFUT

Lo preocupante para Herediano es que tan solo utilizó a tres jugadores Sub-21 a lo largo de este campeonato. Le quedan ocho jornadas para sumar más de lo que hicieron en estas primeras 10 fechas.

Uno de los futbolistas U21 que más minutos completó fue Keymar McLean, que disputó en este Apertura 2025 un total de 360′ durante cinco partidos. También le tocó a Emanuel Garita, el tercer portero de Heredia, ante Puntarenas en la derrota 3-2. El restante fue Diego Velásquez, que solo estuvo 27′ frente a Sporting.

Hasta el momento, Municipal Liberia fue el único equipo de la Liga Promérica que cumplió con creces el mínimo exigido. Alajuelense, por su parte, está a tan solo 15 minutos. Uno de los más complicados es Pérez Zeledón, que registró 418 con apenas dos jugadores.

