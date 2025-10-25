El Club Sport Herediano atraviesa un difícil presente en la Liga Promérica en este Apertura 2025. El equipo florense suma 13 puntos tras 13 jornadas y está a dos puntos de Sporting, que se encuentra en la última posición.

A falta de cinco juegos para que culmine la fase regular, los comandados por Jafet Soto están obligados a ganar este sábado frente a Cartaginés. Una derrota dejaría al Team muy lejos de los puestos de clasificación y además quedaría comprometido con el descenso.

El mandamás del conjunto rojiamarillo sabe de la importancia de este partido. Por este motivo, tomó una tajante decisión en la previa con el objetivo de lograr los tres puntos que le permitan acercarse a los primeros lugares.

La decisión de Jafet Soto para intentar ganarle a Cartaginés

Para el juego de este sábado en el Estadio Carlos Alvarado, Herediano ofrece dos entradas al precio de uno. La intención de Jafet Soto es que la afición rojiamarilla pueda estar presente en uno de los partidos claves pensando en la tabla de posiciones.

Un triunfo del cuadro de Cartago dejaría a Herediano a 10 puntos del cuarto puesto con 12 puntos en juego. Por eso, necesita ganar para no perderle pisada a los puestos de clasificación.

Hoy, Cartaginés es el último que clasificaría a las semifinales por el campeonato nacional. Está en la cuarta posición con 20 puntos tras 12 partidos jugados. Alajuelense es el líder con 24 luego de lo que fue la victoria en el clásico ante Saprissa, que sigue segundo con 23. En la misma línea en el tercer puesto, se encuentra Liberia.