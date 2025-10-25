Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga Promérica

Jafet Soto en aprietos: el presidente de Herediano toma una tajante decisión para salir de la crisis y evitar quedar eliminado

Con el objetivo de volver a ganar, Jafet Soto toma una importante decisión en Herediano antes de enfrentar a Cartaginés.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El jerarca florense se ve obligado a tomar decisiones.
© La NaciónEl jerarca florense se ve obligado a tomar decisiones.

El Club Sport Herediano atraviesa un difícil presente en la Liga Promérica en este Apertura 2025. El equipo florense suma 13 puntos tras 13 jornadas y está a dos puntos de Sporting, que se encuentra en la última posición.

A falta de cinco juegos para que culmine la fase regular, los comandados por Jafet Soto están obligados a ganar este sábado frente a Cartaginés. Una derrota dejaría al Team muy lejos de los puestos de clasificación y además quedaría comprometido con el descenso.

El mandamás del conjunto rojiamarillo sabe de la importancia de este partido. Por este motivo, tomó una tajante decisión en la previa con el objetivo de lograr los tres puntos que le permitan acercarse a los primeros lugares.

Herediano vs. Cartaginés: ¿a qué hora y cómo ver el partido que puede eliminar a Jafet Soto? Liga Promerica de Costa Rica 2025

ver también

Herediano vs. Cartaginés: ¿a qué hora y cómo ver el partido que puede eliminar a Jafet Soto? Liga Promerica de Costa Rica 2025

La decisión de Jafet Soto para intentar ganarle a Cartaginés

Para el juego de este sábado en el Estadio Carlos Alvarado, Herediano ofrece dos entradas al precio de uno. La intención de Jafet Soto es que la afición rojiamarilla pueda estar presente en uno de los partidos claves pensando en la tabla de posiciones.

Un triunfo del cuadro de Cartago dejaría a Herediano a 10 puntos del cuarto puesto con 12 puntos en juego. Por eso, necesita ganar para no perderle pisada a los puestos de clasificación.

Publicidad
Jafet Soto vs. Inteligencia Artificial: las probabilidades exactas que tiene Herediano de quedarse fuera de las semifinales del Apertura 2025

ver también

Jafet Soto vs. Inteligencia Artificial: las probabilidades exactas que tiene Herediano de quedarse fuera de las semifinales del Apertura 2025

Hoy, Cartaginés es el último que clasificaría a las semifinales por el campeonato nacional. Está en la cuarta posición con 20 puntos tras 12 partidos jugados. Alajuelense es el líder con 24 luego de lo que fue la victoria en el clásico ante Saprissa, que sigue segundo con 23. En la misma línea en el tercer puesto, se encuentra Liberia.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿Jafet Soto queda eliminado? Así está la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica
Costa Rica

¿Jafet Soto queda eliminado? Así está la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica

Jafet Soto expone a los jugadores de Herediano
Costa Rica

Jafet Soto expone a los jugadores de Herediano

Unafut le da la derecha a Andrés Carevic: Jafet recibe la notificación que puede hundir a Herediano
Liga Deportiva Alajuelense

Unafut le da la derecha a Andrés Carevic: Jafet recibe la notificación que puede hundir a Herediano

"Es oficial": confirman el fichaje que toda Guatemala estaba esperando
Guatemala

"Es oficial": confirman el fichaje que toda Guatemala estaba esperando

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo