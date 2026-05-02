La Liga Deportiva Alajuelense está en la búsqueda del sucesor de Óscar Ramírez. El entrenador tomó la decisión de no continuar en el cargo después de un desgaste general. Por este motivo, la directiva rojinegra deberá conseguir a un nuevo técnico.

En las últimas horas, se pusieron varios nombres encima de la mesa como los de José Saturnino Cardozo y Jeaustin Campos, que actualmente están en un equipo. Esta es la ventaja que tiene Jorge Luis Pinto, quien está entre los posibles reemplazantes del Machillo.

El técnico colombiano de 73 años tuvo su última experiencia en el Unión Magdalena, donde dirigió hasta el 8 de marzo del 2025. Desde ese entonces, el experimentado entrenador se encuentra sin trabajo a la espera de una nueva oportunidad. Ésta podría ser su vuelta a Alajuela.

ver también Ángel Zaldívar sobre el fracaso: primer mensaje de un jugador de Alajuelense tras la salida de Machillo Ramírez

El periodista Ferlin Fuentes comunicó en El Mundo CR que Jorge Luis Pinto “aparece en conversaciones informales“. Por este motivo, es uno de los que podría llegar para hacerse cargo del equipo pensando en el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana 2026.

El problema que Alajuelense se evita con Jorge Luis Pinto

La fuente mencionada agregó que, por el momento, Pinto “no tiene opciones reales de llegar al club“. De todas maneras, la situación puede cambiar. El hecho de que se encuentre como agente libre le evitaría otros problemas de desvinculación a la Liga.

Jeaustin Campos ya aclaró que tiene contrato vigente con Real España hasta 2027. Esto significa que saldrá del fútbol catracho si Alajuelense paga la cláusula de rescisión, algo que no tendría que atravesar el conjunto manudo con Jorge Luis Pinto.

Publicidad

Publicidad

En resumen