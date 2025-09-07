Humillación para La Sele: el gesto de Concacaf que deja mal parado al Piojo Herrera tras empatar en Nicaragua

El empate 1-1 de la Selección de Costa Rica en Managua todavía da de qué hablar. Para los nicaragüenses, el resultado fue celebrado como una verdadera hazaña: apenas la segunda igualdad que logran ante los ticos en toda la historia, con un historial que sigue ampliamente dominado por la Tricolor (17 victorias y ahora 2 empates).

Del lado de los dirigidos por Miguel “Piojo” Herrera, la paridad dejó un sabor amargo y la sensación de una humillación difícil de digerir, sobre todo porque jugaron con un hombre de más durante casi todo el segundo tiempo y aun así no pudieron sostener la ventaja.

ver también Alivio en Costa Rica: el Piojo Herrera sonríe con la noticia que necesitaba justo antes del duelo clave con Haití

Concacaf completa el golpe para La Sele

Por si eso no alcanzaba, este domingo Concacaf publicó en sus redes sociales un video de una jugada colectiva de Nicaragua que se viralizó rápidamente. Se trata de una salida desde el fondo en el primer tiempo: Óscar Acevedo abrió por la izquierda para Henry Niño, que avanzó metros y jugó hacia adelante con Emanuel Gómez.Este tiró un taquito que terminó en un caño a Carlos Mora, dejando al costarricense mal parado ante la presión local.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

La acción culminó con un pase preciso para Jason Coronel, quien salió jugando siempre hacia adelante y despertó la ovación en el estadio. Concacaf compartió la jugada con el mensaje “Toque mágico”, y la propia Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) no tardó en republicar el clip acompañado de un emoji de varita mágica.

Publicidad

Lo que viene en el Grupo C

La Sele tendrá rápido la oportunidad de cambiar el ánimo: este martes 9 de septiembre, desde las 8:00 p. m. (hora de Centroamérica), recibirá a Haití en el Estadio Nacional de San José, en un partido que probablemente se disputará ante un recinto semivacío.

Publicidad

ver también Quién es y cómo juega Jean Ricner-Bellegarde, la figura de Haití que vale más que Manfred Ugalde y amenaza a Costa Rica

En simultáneo, Nicaragua deberá visitar a Honduras en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa. Los pinoleros llegan con el pecho inflado, mientras que los ticos están obligados a ganar si no quieren que la presión sobre el Piojo Herrera se vuelva insostenible.