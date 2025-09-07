Quién es y cómo juega Jean Ricner-Bellegarde, la figura de Haití que vale más que Manfred Ugalde y amenaza a Costa Rica

La Selección de Costa Rica al mando de Miguel Herrera se medirá a la Selección de Haití en la segunda jornada de la Ronda Final en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2025 luego de empatar (1-1) ante Nicaragua.

Sobre este escenario, La Sele también deberá tener en cuenta a Ricner-Bellegarde, la figura de Haití que vale más que Manfred Ugalde y aterroriza a todo Costa Rica.

¿Quién es Jean Ricner-Bellegarde?

Nacido el 27 de junio de 1998 en Colombes, Francia, Bellegarde eligió representar a Haití a nivel internacional gracias a su ascendencia. s un mediocampista versátil, capaz de desempeñarse como centrocampista central, mediocentro defensivo, creador ofensivo, e incluso como extremo

Actualmente juega para el Wolverhampton Wanderers de la Premier League, a donde llegó en septiembre de 2023 por aproximadamente £12.8 millones luego de brillar en el Strasbourg en la Ligue 1.

Jean Ricner-Bellegarde – Wolverhampton Wanderers

¿Cómo juega Jean Ricner-Bellegarde?

En cancha, su perfil destaca por su habilidad con el balón, gran capacidad de conducción y creatividad en el último pase. Bellegarde se distingue por su velocidad, agilidad, y buen manejo al romper líneas desde el mediocampo; además, es uno de los futbolistas más faltados en las ligas top debido a su movilidad y dominio de esférico.

Jean-Ricner Bellegarde aporta a Haití un jugador con experiencia europea, múltiples recursos tácticos y una agresividad creativa en el mediocampo que puede marcar diferencias contra rivales más consolidados.

Jean Ricner-Bellegarde

El valor de Jean Ricner-Bellegarde que supera a Manfred Ugalde

El mercado de fichajes refleja actualmente una diferencia de valor entre Jean Ricner-Bellegarde y Manfred Ugalde. Según los registros de Transfermarkt el mediocampista haitiano, jugador del Wolverhampton en la Premier League, está tasado en 18 millones de euros, una cifra que lo coloca como una de las piezas más valiosas de su selección.

Pero en contraste, el delantero costarricense Manfred Ugalde, figura del Spartak Moscú y de la Selección de Costa Rica, cuenta con un valor de mercado de 15 millones de euros. Aunque su rendimiento con la Tricolor es destacado con más de 25 partidos internacionales y 10 goles.