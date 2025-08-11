Hernán Medford recién llega a Herediano y ya le mandó el primer mensaje a Alajuelense

Después de varias semanas de especulación, el regreso de Hernán Medford al banquillo del Club Sport Herediano es oficial. El técnico costarricense, uno de los más exitosos y mediáticos del país, asumirá un nuevo ciclo en el equipo florense tras la salida de Pablo Salazar.

La dirigencia, encabezada por Jafet Soto, confía en que su experiencia y carácter competitivo sean el impulso que el “Team” necesita para volver a pelear en lo más alto del campeonato.

Medford, quien recientemente dirigía al Marquense de Guatemala, llega con la motivación de afrontar nuevamente el reto de liderar a Herediano. El estratega ya sabe lo que es salir campeón con el club y buscará repetir la historia. En su arribo a Costa Rica, se mostró sonriente y receptivo con los medios y aficionados, pero no dejó pasar la oportunidad de enviar un mensaje que encendió la clásica rivalidad del fútbol nacional.

¿Cuál fue el mensaje de Hernán Medford a Alajuelense?

Apenas puso un pie en suelo tico, el “Pelícano” protagonizó un gesto cargado de simbolismo. Se quitó su gorra negra y, en su lugar, se colocó otra que llevaba bordado un gran número 31.

La gorra que se puso Hernán Medford al llegar.

No se trataba de un accesorio cualquiera, sino de un recordatorio del número de títulos de liga que Herediano ha conquistado, cifra con la que superó a su histórico rival, la Liga Deportiva Alajuelense, en el palmarés.

El detalle no pasó desapercibido. Para muchos aficionados florenses fue un guiño de orgullo y un mensaje motivador de cara al nuevo torneo. Para los manudos, en cambio, fue una provocación directa apenas unas horas después de que Medford volviera a ser presentado como técnico del “Team”.

Medford, conocido por su franqueza y su habilidad para encender el ambiente competitivo, parece haber querido dejar en claro que su regreso no será en silencio. En su primer día ya puso sobre la mesa el orgullo herediano y recordó a todos que el club está por delante en títulos, un dato que los florenses defienden con pasión y que Alajuelense busca revertir.