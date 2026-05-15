Este sábado puede ser un día histórico para Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita: está a las puertas de sus primeros dos títulos.

Cristiano Ronaldo pasó de la frustración absoluta a quedar ante una chance histórica. Después del insólito empate 1-1 sobre la hora contra Al-Hilal, que le impidió consagrarse campeón de la Saudi Pro League el último martes, Al-Nassr ahora puede tener una jornada inolvidable: este sábado 16 de mayo podría levantar dos títulos en el mismo día.

El equipo de CR7 jugará la final de la AFC Champions League Two ante Gamba Osaka en el Al-Awwal Park de Riad. Pero antes, incluso sin jugar, podría recibir una ayuda decisiva en la liga local: si Al-Hilal no le gana a Neom, Al-Nassr será campeón de la Saudi Pro League.

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Cómo puede Cristiano Ronaldo ganar dos títulos el mismo día

La explicación es simple. Al-Nassr lidera la Saudi Pro League con 83 puntos, mientras que Al-Hilal, único equipo que todavía puede superarlo, suma 78 y tiene dos partidos por disputar. Por eso, el equipo de Jorge Jesús aún no pudo gritar campeón, aunque sigue dependiendo de sí mismo.

El detalle es que Al-Hilal jugará ante Neom este mismo sábado, apenas antes de la final continental de Al-Nassr contra Gamba Osaka. Si el conjunto de Simone Inzaghi empata o pierde, la carrera por la liga quedará definida y Cristiano Ronaldo será campeón saudí incluso antes de jugar la final asiática.

CR7 confía en ganar su primer título con Al Nassr. (Instagram)

Luego llegará el segundo objetivo del día: la final de la AFC Champions League Two 2025/26, donde Al-Nassr enfrentará a Gamba Osaka. El partido se disputará en el Al-Awwal Park de Riad, con inicio a las 17:45 UTC, es decir, 11:45 de Centroamérica (12:45 para Panamá).

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En ese escenario, Cristiano Ronaldo podría pasar de no haber ganado ningún título oficial con Al-Nassr a conquistar dos coronas en cuestión de horas.

Qué debe pasar para que Al-Nassr sea campeón de la Saudi Pro League

Al-Nassr tenía todo listo para consagrarse ante Al-Hilal el martes pasado. Ganaba 1-0 con gol de Mohamed Simakan y estaba a segundos de asegurar matemáticamente el título de liga. Sin embargo, en la última jugada del partido, el arquero Bento cometió un error que terminó en gol en contra y selló el 1-1 definitivo.

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Ese empate mantuvo con vida a Al-Hilal, aunque la ventaja sigue siendo clara para el equipo de Cristiano Ronaldo. Para que Al-Nassr sea campeón este sábado, necesita que Al-Hilal no le gane a Neom. Un empate o una derrota del escolta le dará automáticamente el título de la Saudi Pro League al elenco de CR7.

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Si Al-Hilal gana, la definición se estirará hasta la última fecha. En ese caso, Al-Nassr seguirá dependiendo de sí mismo: le bastará con vencer a Damac para asegurar el campeonato sin mirar otros resultados.

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La final de la AFC Champions League Two, el otro gran objetivo de CR7

Más allá de lo que ocurra en la liga, el Bicho portugués tendrá una oportunidad concreta de levantar un título internacional con Al-Nassr. El equipo saudí enfrentará a Gamba Osaka en la final de la AFC Champions League Two, el segundo torneo de clubes más importante de Asia.

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El partido se jugará en Riad, por lo que Al-Nassr contará con el apoyo de su gente en una final que puede marcar un antes y un después para el ciclo de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. Desde su llegada al club, CR7 ganó la Arab Club Champions Cup 2023, aunque ese torneo no es considerado oficial dentro del calendario FIFA/AFC. Por eso, la Saudi Pro League o la AFC Champions League Two representarían su primer título oficial con Al-Nassr.