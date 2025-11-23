¿Despide a su DT? La decisión que tomará Guadalupe con Fernando Palomeque luego de que rompiera una puerta de vidrio

Fernando Palomeque como DT de Guadalupe protagonizó un momento tenso al golpear con fuerza una puerta de vidrio en las instalaciones de Liberia, la cual terminó rompiéndose y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El incidente se dio porque el técnico exigía que le permitieran el paso hacia una zona del estadio, pero en Liberia ese acceso permanece cerrado por razones de seguridad relacionadas con el camerino visitante.

Dicho compromiso terminó con victoria como local de Liberia (1-0) ante Guadalupe con una anotación de Christian Reyes al minuto 72 del complemento.

La decisión que tomará Guadalupe con Fernando Palomeque

Guadalupe emitió un comunicado oficial después de que su técnico, Fernando Palomeque, protagonizara un incidente en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño, donde le dio un manotazo a una puerta de vidrio y terminó rompiéndola.

El club explicó la situación y buscó aclarar lo ocurrido, marcando su posición institucional tras un episodio que generó sorpresa y comentarios dentro del entorno del fútbol nacional.

Sobre este escenario, Guadalupe dejó claro en su comunicado que, tras el incidente protagonizado por Fernando Palomeque, el club aplicará las medidas correspondientes establecidas en su reglamento interno.

La institución lamentó públicamente la conducta de su director técnico y aseguró que la administración actuará conforme a su código disciplinario, dejando ver que la situación no pasará desapercibida y que se tomarán acciones formales.

Comunicado oficial de Guadalupe

“Ante los acontecimientos de esta tarde en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, en Guadalupe FC lamentamos los hechos ocurridos a la hora de nuestra llegada. El club ya se ha puesto en contacto con la Municipalidad de Liberia y la administración del Municipal Liberia y asumirá los costos y reparaciones correspondientes“.

“Asimismo, lamentamos mucho la conducta de nuestro director técnico. La administración del club aplicará las medidas impuestas en su código disciplinario interno”.

