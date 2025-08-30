Herediano vs. Liberia: ¿a qué hora y dónde ver hoy el clásico? Liga Promérica de Costa Rica 2025

Herediano y Liberia se enfrentan en uno de los partidos más emocionantes de la jornada 6 del Apertura 2025. Se cruzan el primero, la gran sorpresa de este torneo, y el bicampeón que está tercero a tres puntos.

Un partido muy emocionante que tiene a muchos en vilo. Es un duelo que puede marcar como será el transcurso del torneo de ahora en adelante para estos dos clubes que buscan ser protagonistas durante todo el desarrollo del campeonato.

¿A qué hora juega Herediano vs. Liberia por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

Dicho partido entre Herediano y Liberia se jugará este domingo, 31 de agosto, a las 6:00 p.m. hora de Costa Rica en el Estadio Carlos Alvarado.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO el clásico entre Herediano y Liberia por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

El duelo entre Herediano y Liberia podrá verse en Costa Rica a través de la señal de señal de FUTV, canal encargado de llevar en vivo y en directo todas las emociones de este esperado compromiso para todo el país.

¿Cómo llega Herediano?

Los dirigidos por Hernán Medford recibieron un gran golpe al quedar eliminados de la Copa Centroamericana y terminar últimos en su grupo. El nuevo DT intentará dar vuelta de página en esta situación y empezar a ganar para esperanzarse con el tricampeonato.

Publicidad

ver también No es Saprissa: el equipo que nadie imaginó acelera por Marcel Hernández y pone en jaque a Jafet Soto

¿Cómo llega Liberia?

Liberia es la sorpresa de este torneo siendo líder del Apertura 2025 con 11 puntos en 5 fechas. En lo que va de esta temporada, no conocen lo que es la derrota y buscarán seguir por esta senda para hacer la épica.