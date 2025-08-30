Es tendencia:
No es Saprissa: el equipo que nadie imaginó acelera por Marcel Hernández y pone en jaque a Jafet Soto

Luego de que se cayera la posibilidad de ir a Saprissa, otro club importante quiere contratar a Marcel Hernández

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Marcel Hernández tiene un nuevo interesado. (Foto: Herediano)
El futuro de Marcel Hernández vuelve a ser uno de los grandes temas del mercado de fichajes en Costa Rica. El delantero cubano finalizó contrato con el Club Sport Herediano y, pese a que el Team le ha presentado distintas propuestas de renovación, el propio jugador dejó claro públicamente que las ha rechazado.

La incertidumbre alrededor de su continuidad creció en los últimos días, especialmente porque se lo vinculó con el Deportivo Saprissa, uno de los eternos rivales de Herediano. Sin embargo, esa posibilidad se fue desinflando cuando Erick Lonnis, integrante del Comité Deportivo morado, reconoció que no cuentan con los recursos económicos necesarios para convencer al goleador caribeño.

¿Cuál es el club que habló con Marcel Hernández?

Con Saprissa fuera de carrera y Herediano tratando de retenerlo, en las últimas horas surgió un nuevo protagonista en la novela. Según reveló el periodista Gera Zeledón de Diario Deportivo CR, existe la posibilidad de que Marcel siga un camino similar al de Johan Venegas: primero pasó a Saprissa y luego regresó a Alajuelense. En este caso, el cubano podría dejar Herediano para volver a vestirse de rojinegro.

La opción de la Liga aparece con fuerza y pone contra las cuerdas al Team, que no quiere perder a su goleador en manos de un rival directo. Para la Liga, en cambio, significaría recuperar a un futbolista que ya conoce la casa, la afición y el peso de los clásicos.

Marcel Hernández ya sabe lo que es jugar en Alajuelense.

A sus 35 años, Marcel sigue siendo uno de los atacantes más efectivos del fútbol nacional. Su olfato goleador y su experiencia lo convierten en una pieza de lujo para cualquier equipo que aspire a pelear en lo más alto del campeonato.

Un club de fútbol, taller textil, carros de lujo y más: los 6 negocios de Marcel Hernández en Costa Rica

El desenlace parece estar cerca. Mientras Herediano lucha por retenerlo y Saprissa se baja de la carrera, la Liga observa expectante y lista para dar un golpe de mercado que podría cambiar el equilibrio de fuerzas en el torneo.

