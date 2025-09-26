Herediano vs. Guadalupe: ¿A qué hora juegan y dónde ver el nuevo debut de Jafet Soto? Liga Promérica de Costa Rica 2025

Herediano y Guadalupe jugarán su partido por la fecha 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica. Será el debut de Jafet Soto en el banco florense, después de un corto y castigado paso del técnico Hernán Medford.

Ese no fue el único cambio que tuvo el banquillo de El Team en lo que va de esta temporada, porque fue Pablo Salazar quien dio lugar a Medford con su renuncia al puesto. Este segundo semestre del año es sumamente complicado para ellos.

Desde Fútbol Centroamérica le traemos a usted todo lo que necesita conocer de los equipos que se enfrentarán en este apasionante cotejo. Podrá enterarse de las cuestiones estadísticas pertinentes, así como también de la transmisión en vivo.

Publicidad

Publicidad

ver también Tiene fecha límite: Jafet Soto sorprende a Herediano con la decisión que compromete su futuro en el banquillo

¿Cuándo y a qué hora juegan Herediano vs. Guadalupe por Liga Promérica de Costa Rica?

Herediano y Guadalupe jugarán su partido el sábado 27 de septiembre a las 20.00 horas de Centroamérica, lo que equivale a las 21.00 horas de Panamá y también a las 22.00 ET de los Estados Unidos, en el Estadio Carlos Alvarado.

¿Dónde ver EN VIVO Herediano vs. Guadalupe con debut de Jafet Soto como DT?

El partido podrá seguirse en vivo a través de FUTV, desde el horario comunicado oficialmente para el comienzo. Corresponde a la fecha 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica.

Publicidad

¿Cómo llega Herediano al debut de Jafet Soto?

Herediano suma 13 puntos, lo que le permite estar en el séptimo puesto. Logró tres victorias y cuatro empates, mientras que sufrió otras tres derrotas. La salida de Pablo Salazar a inicios del campeonato y el corto paso de Hernán Medford le dieron al equipo una serie de golpes. Están lejos de lo que es su nivel habitual.

Publicidad

ver también “Van a ver”: Jafet Soto lanza fuertes amenazas a días de su regreso al banco de Herediano

¿Cómo llega Guadalupe a la fecha 11 de la Liga Promérica?

Guadalupe solamente sumó siete puntos, por lo que marcha en el noveno puesto de la tabla. Los dirigidos por Fernando Palomeque vienen de rescatar un empate sin goles ante Alajuelense. Arrastran la dura caída por 4-1 ante Sporting FC en la Copa Costa Rica, que significa un golpe que los obliga a mejorar el rendimiento.