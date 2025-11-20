El Club Sport Herediano tendrá nuevo entrenador para el próximo año. Jafet Soto reveló, semanas atrás, que será él quien finalice en el cargo hasta donde llegue la participación del Team en el Apertura 2025. Por eso, en el Clausura 2026 habrá un reemplazo en su lugar.

En el actual Apertura, pasaron Pablo Salazar y Hernán Medford. El primero estuvo apenas en cinco partidos, mientras que el Pelícano dirigió nueve encuentros. En los juegos restantes, Jafet Soto fue quien tomó las riendas del equipo de manera sorpresiva.

Muchos esperaban que el jerarca florense busque a un nuevo entrenador tras la salida de Medford, ya que había manifestado, públicamente, que necesitaba descansar. “Estoy retirado de los banquillos. No volveré por bastante tiempo. Necesito descansar”, había declarado.

Sin embargo, se hizo cargo del equipo para el final del Apertura 2025. De todas maneras, Jafet Soto ya está buscando un sucesor para el 2026. Uno de los nombres que surgió en las últimas horas sabe lo que es ser campeón con los Rojiamarillos.

El nuevo entrenador que podría dirigir a Herediano

Según la información del periodista Kevin Jiménez, el entrenador que podría reemplazarlo es José Giacone, de último pasado por el Deportivo Saprissa en la Liga Promérica y que actualmente dirige el Diriangén de Nicaragua.

“Gusta para un regreso, pero analizan más perfiles“, explicó el periodista mencionado sobre el nuevo DT de Herediano. Giacone estuvo en el Team entre 2019 y 2020. Dirigió 39 partidos y obtuvo el Torneo Apertura 2019.

