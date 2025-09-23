“Me tocó hacer la llamada”: gerente deportivo de Herediano cuenta todos los detalles de la salida de Hernán Medford

El Club Sport Herediano volvió a sacudir el panorama del fútbol nacional con una decisión inesperada: la salida de Hernán Medford, apenas 41 días después de haber regresado al banquillo rojiamarillo. La derrota del sábado ante Puntarenas FC fue el detonante final para que la dirigencia decidiera prescindir del “Pelícano”.

Este movimiento generó sorpresa en la afición, ya que Medford había sido presentado como la carta fuerte para liderar un nuevo proceso. Sin embargo, en cuestión de semanas, el proyecto se vino abajo por los resultados.

El encargado de dar la cara y explicar la determinación fue Gustavo Pérez, gerente deportivo del Team, quien reveló cómo se gestó el despido y confesó que fue él quien tuvo que comunicarle la noticia al entrenador.

¿Cómo fue la salida de Hernán Medford de Herediano?

“En estos momentos, cuando se tienen que tomar decisiones, evidentemente, se hace algo consensuado con lo que es Fuerza Herediana y sus directivos. Se analizó muy bien y en profundidad el tema del rendimiento del equipo y se tomaron decisiones”, señaló Pérez.

Gustavo Pérez habló de la salida de Hernán Medford. (Foto: La Nación)

El dirigente fue claro al reconocer que el rendimiento deportivo no estuvo a la altura de lo que exige la institución: “Sabemos que debemos estar en una mejor posición y, en relación con esos resultados, es que se tomó la decisión para no continuar con Hernán. Me tocó hacer la llamada y conversar con él, también le agradecemos este tiempo; de verdad, que se intentó, pero hay cosas en el fútbol que tienen que medirse y en este caso son los resultados”.

Con esta salida, Medford suma un nuevo capítulo a su historial de pasos fugaces por equipos de la primera división, mientras Herediano deberá replantearse rápidamente quién tomará el timón en un campeonato donde la exigencia es máxima.