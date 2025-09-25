“Van a ver”: Jafet Soto lanza fuertes amenazas a días de su regreso al banco de Herediano

Jafet Soto volvió a encender la polémica en el fútbol nacional. El presidente y actual entrenador del Club Sport Herediano no se guardó nada al referirse a las empresas que no respaldaron el ambicioso proyecto del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, el cual avanza con la mira puesta en inaugurarse entre febrero y marzo del 2026.

La dirigencia florense ya tiene prácticamente definidos los espacios comerciales del nuevo inmueble, que promete todas las comodidades de un estadio moderno. Jafet agradeció a los socios comerciales que sí creyeron en la obra, pero lanzó una advertencia contundente contra quienes decidieron dar la espalda al bicampeón nacional.

¿Cuál es la amenaza que lanzó Jafet Soto?

“Salados los que no están. Salados porque yo le voy a decir a los heredianos que no consuman esa marca por una semana, para que vean lo que representamos los heredianos. En una semana, no consumiendo productos de ahí abajito, de Río Segundo o también del Coyol, van a ver, porque no quisieron apoyar”, declaró Jafet Soto antes del compromiso contra Puntarenas el pasado 17 de septiembre.

El jerarca florense lamentó lo que calificó como una falta de visión por parte de ciertos empresarios y adelantó que pedirá a la afición herediana tomar medidas directas. “Vamos a hacer una dinámica donde todos los heredianos no vamos a consumir sus productos durante cierto tiempo. No quisieron apoyar un proyecto que no es solo del Herediano, sino un proyecto muy importante para el país”, agregó.

Jafet Soto se enojó mucho con algunos auspiciantes. (Foto: La Nación)

Incluso, Soto fue más allá y prometió revelar nombres: “Después voy a decir con nombres y apellidos. ¡Heredianos, no tomen más de eso y no coman más de eso! Se los garantizo y les aseguro que nos vamos a hacer sentir. A todos esos gerentes de mercadeo y de marca, prepárense, porque van a ver lo que va a pasar muy pronto”.

Finalmente, el presidente del Team subrayó que la construcción del nuevo Rosabal Cordero representa un esfuerzo histórico de Fuerza Herediana y recordó que desde la apertura del Estadio Nacional, en 2011, no se levanta un nuevo escenario deportivo en Costa Rica. “Somos más que un proyecto de provincia, somos un proyecto país para beneficiar la economía de la provincia y del cantón central de Heredia”, concluyó.