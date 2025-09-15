Temor en Alajuelense, Herediano y Saprissa: la suma de dinero que perderían si Costa Rica no clasifica al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica vive momentos de gran incertidumbre. Los empates frente a Nicaragua (1-1) y Haití (3-3) en el arranque de la fase final de la eliminatoria encendieron todas las alarmas, dejando al técnico Miguel Herrera bajo una fuerte presión y a la Fedefútbol obligada a tomar una decisión con el DT mexicano.

El riesgo de quedarse sin Mundial, un golpe deportivo y emocional enorme para el país, también tendría consecuencias económicas de gran magnitud. Y no solo para la Federación Costarricense de Fútbol, sino también para los clubes nacionales que más aportan jugadores al combinado patrio: Alajuelense, Saprissa y Herediano.

¿Por qué Herediano, Saprissa y Alajuelense perderían dinero sin Costa Rica clasificado al Mundial?

En cada cita mundialista, la FIFA compensa a los equipos que ceden futbolistas a las selecciones participantes mediante un pago por día y por jugador inscrito en la competencia. En el caso de Costa Rica, la cifra ronda los 60 millones de colones por cada futbolista que integre la lista final. Pasado a dólares, equivale aproximadamente a 116 mil dólares.

Si la Tricolor no logra clasificarse al Mundial 2026, los tres grandes del fútbol costarricense perderían la oportunidad de recibir esa inyección económica. Considerando que Alajuelense, Saprissa y Herediano suelen aportar varios nombres al plantel mundialista, la suma total que dejarían de percibir podría representar un serio golpe a sus finanzas.

El incentivo no es menor, pues además de prestigio, el Mundial significa para los clubes una forma de equilibrar sus cuentas en un torneo local que muchas veces no genera suficientes ingresos para sostener presupuestos tan exigentes. Esa plata extra de la FIFA suele destinarse a reforzar planteles, invertir en infraestructura o dar estabilidad financiera en medio de temporadas complicadas.

La situación deportiva de Costa Rica, por lo tanto, no solo compromete la ilusión de millones de aficionados. También pone contra las cuerdas a los equipos más poderosos del país, que observan con preocupación cómo la posibilidad de perderse Estados Unidos, México y Canadá 2026 sería, además de un fracaso futbolístico, un golpe económico que pocos esperaban enfrentar.