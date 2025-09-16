“Vendan menos”: el extraño pedido de Hernán Medford en medio de la crisis de Herediano que preocupa a Jafet Soto

El Club Sport Herediano atraviesa una etapa difícil que empieza a encender alarmas en el camerino y ni la llegada de Kenneth Vargas calmó las aguas El bicampeón nacional apenas suma un triunfo en sus últimos seis compromisos, entre el Torneo de Apertura 2025 y la Copa Centroamericana, además de acumular dos partidos sin anotar gol, una sequía poco común en un equipo acostumbrado a ser protagonista en todas las competencias.

En este contexto, el técnico Hernán Medford enfrentó a la prensa este martes y dejó una declaración que sorprendió tanto por su tono como por el mensaje. Al ser consultado si en Herediano las crisis suelen maximizarse cuando los resultados no acompañan, el Pelícano contestó con calma, aunque lanzó frases que no pasaron inadvertidas.

¿Cuáles fueron las declaraciones que dio Hernán Medford?

“Maximizar las cosas es lo más normal de ustedes, o de la gente, es decir, vamos a hacer algo grande de algo que está pasando, entonces no veo cuál es la diferencia, después de tantos años en el fútbol”, expresó el entrenador de Herediano, dejando claro que no se siente presionado pese al mal momento deportivo.

Lejos de mostrarse a la defensiva como en otras épocas, Medford se definió como “una pared” que ya aprendió a ver estas situaciones como normales. “Estoy relajado, una más o una menos, y es porque estoy consciente que trabajo bien, y así es el fútbol. A veces no salen las cosas y el que no entendió en 30 años seguirá sufriendo”, sentenció.

La frase más llamativa llegó cuando apuntó directamente al rol de los medios en medio de la crisis: “Tengo que trabajar para que la afición cambie de opinión y ustedes vendan menos, porque cuando el equipo anda bien, ustedes no venden. A esta edad, este viejillo, ¿se va a estresar?”.

El pedido de Medford de que los medios “vendan menos” refleja su intento por bajar la presión en torno al Team, aunque también deja en evidencia la tensión que empieza a sentirse dentro del club. Para Jafet Soto y la dirigencia rojiamarilla, la preocupación pasa no solo por los números en la cancha, sino también por el clima que rodea al equipo en un momento en el que la paciencia de la afición parece agotarse.