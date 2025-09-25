Hazaña en Europa: Manfred Ugalde celebra el logro que lo pone en lo más alto junto a Lionel Messi y enorgullece a Costa Rica

Manfred Ugalde gracias a una gran actuación en Europa lo colocó en lo más alto con un rendimiento que le dio la vuelta al mundo. Su actuación no solo lo acercó a nombres de talla mundial como Lionel Messi, sino que también generó un gran orgullo en Costa Rica.

Recordemos también que Manfred Ugalde viene de marcar un doblete con la camiseta del Spartak de Moscú. Acción que no pasó por debajo de la mesa desde la Concacaf dejándole un mensaje al tico.

El póker histórico de Manfred Ugalde en Rusia

El 23 de noviembre de 2024, Manfred Ugalde protagonizó una de las noches más recordadas de su carrera al marcar un póker de goles en la victoria del Spartak de Moscú por 5-2 ante el Lokomotiv en la Premier League de Rusia.

Manfred Ugalde – Spartak de Moscú

La repercusión no tardó en llegar. En Rusia lo catalogaron como el hombre del partido y en Costa Rica celebraron su histórica actuación, considerada una de las más destacadas de un futbolista tico en Europa.

Con esos cuatro goles, Ugalde no solo fue decisivo en el triunfo de su equipo, sino que además elevó su proyección internacional, consolidándose como uno de los atacantes más prometedores de la región.

La hazaña de Manfred Ugalde junto a Messi

Dicha noche mágica de Manfred Ugalde con el Spartak de Moscú, firmando cuatro goles en un mismo partido, lo llevó a meterse en un listado reservado para muy pocos. De hecho, ubicándose en lo más alto de Centroamérica al ser el único del área en esta lista.

Allí figura también el nombre de Lionel Messi junto a otras figuras mundiales, lo que dimensiona el impacto de lo hecho por el delantero costarricense en suelo europeo. Esta información fue destacada por Sofascore Latam, que repasó a los hispanoamericanos capaces de alcanzar semejante hazaña.

Sofascore Latam

Manfred Ugalde: orgullo para Costa Rica y La Sele

El hecho de que Manfred Ugalde comparta estadísticas con Lionel Messi no solo potencia su nombre en el fútbol internacional, sino que también se convierte en un motivo de orgullo para Costa Rica y su selección nacional.