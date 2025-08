“Está de salida”: mientras recuperó a Keylor Navas en Costa Rica, el Piojo Herrera dijo lo que pocos se animan de Memo Ochoa en México

El eterno debate sobre quién es el mejor arquero de Concacaf entre Keylor Navas y Memo Ochoa ha dividido opiniones durante años. Ambos guardametas han construido carreras exitosas, destacándose en sus respectivos clubes y con sus selecciones nacionales, dejando huella en competencias internacionales y siendo referentes indiscutibles de la región.

Sin embargo, recientemente, Miguel “Piojo” Herrera parece haber bajado el telón de esta comparación en una charla con David Faitelson. Sus declaraciones apuntaron a dar un cierre a una discusión que, para muchos aficionados, parecía no tener final. Incluso, siendo contundente con Guillerrmo Ochoa.

¿Qué dijo Miguel Herrera sobre Guillermo Ochoa en México?

Miguel Herrera fue consultado sobre el nivel actual de los arqueros en México para la selección, mencionándose a Luis Malagón y Guillermo Ochoa como referentes. Ante esta pregunta, el técnico de la Selección de Costa Rica no dudó en dar una respuesta directa y clara, dejando en evidencia su postura sobre el tema.

Miguel Herrera – Selección de Costa Rica

“Si hoy estuviese en la Selección de México yo escogería a Guillermo Ochoa. No es que Malagón no me guste, pero hoy no está atravesando por su mejor momento“, comentó Miguel Herrera.

“Así que colocando al Memo de titular también podría ser un llamado de atención para los otros arqueros mexicanos para de esta manera no acudir a un arquero que está de salida como Guillermo Ochoa ya ha mencionado en otras oportunidades“, sentenció Miguel Herrera.

La preferencia del “Piojo” por Ochoa

Con sus declaraciones, Miguel Herrera dejó claro que, si tuviera que elegir hoy, Guillermo Ochoa seguiría siendo su portero titular en la Selección de México. Aunque reconoció las cualidades de Luis Malagón, consideró que el guardameta del América no atraviesa su mejor momento, inclinándose así por la experiencia y trayectoria del arquero del Salernitana.