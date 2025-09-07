Hasta Pumas aparece: Keylor Navas armó un importante ranking sobre su carrera y dejó fuera a Saprissa

Keylor Navas sorprendió a sus seguidores al publicar en su canal de YouTube un ranking personal con algunas de las mejores atajadas de su carrera. En el video se pueden ver intervenciones memorables defendiendo las camisetas del Real Madrid, Levante, Nottingham Forest, la Selección de Costa Rica e incluso del Pumas UNAM, equipo al que se unió hace apenas un par de meses.

Sin embargo, llamó la atención que en este recuento no incluyera al Deportivo Saprissa, club donde dio sus primeros pasos en el profesionalismo y con el que se consolidó antes de dar el salto al fútbol europeo. Aunque tampoco nombró a PSG ni a Newell’s.

La ausencia del conjunto morado en su ranking dejó cierta sorpresa entre los aficionados, considerando que fue la institución que lo vio nacer futbolísticamente y donde comenzó a construir toda su trayectoria.

Publicidad

Publicidad

ver también “Oferta contractual”: fue compañero de Cristiano Ronaldo, hizo historia con su país y ahora jugaría con Keylor Navas en Pumas

El ranking que armó Keylor Navas sobre sus mejores atajadas

En su repaso por las mejores atajadas de su carrera, Keylor Navas recordó momentos icónicos como el penal que detuvo a Grecia en el Mundial de Brasil 2014, una de las jugadas que lo catapultó a la élite del fútbol internacional.

Keylor Navas – Pumas UNAM

Publicidad

También presumió la espectacular parada que le hizo a Lionel Messi en el Camp Nou durante el clásico del 2 de abril de 2016, además de algunas intervenciones notables en su etapa con el Levante, justo antes de fichar por el Real Madrid.

Publicidad

Además, el costarricense también destacó su paso por la Premier League, donde defendiendo al Nottingham Forest dejó una actuación memorable frente al Brighton en abril de 2023. De su reciente aventura en México, compartió una mano a mano frente al Toluca con la camiseta de Pumas.

Publicidad

Los números de Keylor Navas en Saprissa y Pumas

En su paso por el Deportivo Saprissa, Keylor Navas disputó 83 partidos oficiales, donde logró dejar su arco en cero en 32 ocasiones y acumuló más de 7,400 minutos en cancha. Estos números reflejan la importancia que tuvo en el arco morado antes de emigrar a Europa y comenzar su exitosa carrera internacional.

Publicidad

Publicidad

En contraste, con el Pumas UNAM apenas suma 7 encuentros disputados, con 2 vallas invictas y poco más de 600 minutos jugados. Se trata de un inicio reciente en el fútbol mexicano, donde todavía está escribiendo las primeras páginas de su historia en la Liga MX.