La Selección de Costa Rica debutó ayer en la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, en el que logró un triunfo de 4-0 ante San Cristóbal y Nieves, pero en esto surgió una polémica, la ausencia por decisión técnica de Kenneth Vargas, por lo que Gustavo Alfaro aclaró todo.

El técnico de los costarricenses explicó que la baja de Vargas fue por la normativa de Concacaf de tener en la nómina a 23 jugadores, por lo que uno de los tres descartes fue Vargas, por lo que aprovechó a arremeter contra Concacaf por no hacer lo mismo en América o Europa.

“Son decisiones o si no dejábamos fuera a Andy Rojas y así no debutaba ni marcaba su gol, entonces son decisiones que debe tener el cuerpo técnico. Si esto pasa en Copa América u otro torneo que son 26 es distinto, pero hoy teníamos que dejar tres jugadores afuera y es ingrato decirles a tres que no van a estar, pero ojo, esto no quiere decir que no esté en el que viene“, dijo.

Acerca del inicio de la Eliminatoria Mundialista analizó: “Esta primera fase es un campeonato corto porque son cuatro fechas y muy largo porque se termina el año que viene, si los dos primeros partidos los pasamos bien, el pasaje a la siguiente fase se comienza a garantizar, así que era clave como iban a absorber el clima de arranque eliminatorio los más jóvenes y por momentos vi tenso al equipo y por momentos vi cosas buenas, pero era parte del exceso de responsabilidad en comenzar bien la eliminatoria”.

“Les dije en el camerino que había que serenarse y tranquilizarse, ellos vinieron a no perder, así que cuando cayó el gol sabía que se les acababa los recursos de ataque. La victoria es trascendente para generar ese ámbito de confianza para ese desafío que ellos apuntan”, agregó.

“El fútbol es de detalles. Demoramos mucho tiempo para abrir el partido, si nosotros queremos tener futuro tenemos que mejorar los primeros 38 minutos“, finalizó el seleccionador tico.