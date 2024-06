La Selección de Costa Rica comenzó ayer su camino hacia el Mundial 2026 en las Eliminatorias Concacaf. Los ticos comenzaron con el pie derecho y vencieron 4-0 a San Cristobal y Nieves en el Estadio Nacional. Uno de los héroes de este encuentro fue Orlando Galo.

El futbolista de Herediano anotó los dos primeros goles que sirvieron para llevar tranquilidad al equipo comandado por Gustavo Alfaro. Tuvo un excelente rendimiento y ya pide un lugar fijo en el combinado nacional que disputará la Copa América 2024.

Terminado el encuentro, el lateral habló con la prensa y contó el gran avance que tuvo en su carrera. Además, hizo referencia a un momento muy feo que tuvo que vivir y del que pudo salir gracias al apoyo de su familia y de Joel Campbell, quien lo aconsejó cuando empezaba a dar sus primeros pasos.

¿Qué dijo Orlando Galo sobre sus inicios?

“Recuerdo esa oscuridad que veía. Me ponía a trabajar cada día para poder construirle la casa a mis papás. Hoy no pudieron estar porque mi papá está un poco enfermo. Lo que más me duele cuando estar enfermo es pensar en lo que sufrieron ellos. Pero me da mucha tranquilidad en su casa propia que construí con mucho trabajo y esfuerzo”, comenzó declarando.

Y agregó contando que casi deja el fútbol: “Es duro recordar esos momentos de cuando no sabía que iba a hacer con mi vida. Pensé en retirarme, me costaba mucho volver al campo de juego, saber que la gente me iba a gritar cosas positivas“.

La importancia de Joel Campbell para volver a su mejor nivel

Orlando Galo contó la importancia de Campbell para dejar el mal momento atráso: “Hay una personsa en esta camarino que me apoyó mucho y que me hizo sobresalir más. Fue Joel, una persona fundamental y clara para el avance de mi carrera“.

Las estadísticas de Orlando Galo con Costa Rica

Orlando Galo disputó 15 encuentros con la Selección Mayor de Costa Rica y anotó 3 goles. Antes del doblete de ayer frente a San Cristobal y Nieves, el lateral de Herediano le había anotado a Honduras en el triunfo 3-1 por la Liga de Naciones 2023/24.