Se acercan los partidos de Eliminatorias camino al Mundial 2026 y la Selección de Costa Rica no para de sumar malas noticias. De cara a los duelos contra Honduras de visitante y Nicaragua de local, el equipo tricolor conoció otra complicación más.

Además de las lesiones que sufrieron Patrick Sequeira y Celso Borges, una importante figura tica se ausentó en la convocatoria de su equipo. La preocupación no para de crecer en Miguel Herrera, quien debe armar una convocatoria plagada de dificultades.

El periodista Kevin Jiménez confirmó que Alonso Martínez está “fuera por lesión” para el clásico que se jugará este sábado entre New York City FC y NY Red Bulls. Según explicó, la dolencia muscular que tuvo hace una semana antes de enfrentarse al Inter Miami no mejoró.

Publicidad

Publicidad

ver también Piojo Herrera se guarda una sorpresa para la convocatoria de La Sele y no se trata de la vuelta de un experimentado

En caso de no evolucionar favorablemente, confesó que “si no logra recuperarse probablemente se pierda el juego ante Honduras“. El panorama de La Sele no es alentador, especialmente en un momento en el que necesita obtener resultados en tierras catrachas.

Publicidad

De no estar presente contra la H, Piojo Herrera perderá a un jugador que está prácticamente en el mejor momento de su carrera. Esta molestia muscular le llega justo cuando menos lo quería, ya que había llegado hace unas semanas a los 17 goles en la temporada de la MLS.

Publicidad

¿Quién reemplazará a Alonso Martínez si no llega contra Honduras?

Alonso Martínez fue titular frente a Nicaragua y también contra Haití. Su ausencia significaría que el Piojo deba pensar en un nuevo delantero titular. El reemplazante podría ser Anthony Contreras, quien ingresó en las dos primeras jornadas desde el banquillo.