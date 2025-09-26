“Está descartado”: se confirma la baja más dolorosa para Costa Rica que puede costarle al Piojo Herrera la clasificación al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica recibió un golpe durísimo en la antesala de los partidos por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Cuando todo apuntaba a que Celso Borges volvería a vestir la camiseta de la Tricolor bajo el mando de Miguel “Piojo” Herrera, una lesión terminó por apagar la ilusión.

Durante semanas se habló del esperado regreso del histórico mediocampista, referente indiscutible de la Sele y pieza clave en procesos anteriores. Su liderazgo dentro y fuera de la cancha era visto como un aporte invaluable para enfrentar los compromisos ante Honduras y Nicaragua, rivales directos en la lucha por los boletos mundialistas.

¿Qué sucedió con Celso Borges que podría ser baja en Costa Rica?

Sin embargo, según confirmó el periodista Kevin Jiménez, Celso Borges sufrió un desgarro muscular y “está descartado al 100% para el partido contra Honduras”. La noticia no solo desanima al vestuario, sino que también representa un problema táctico para el Piojo, que pierde a su mediocampista más experimentado en el partido más exigente de esta ventana.

La situación es tan complicada que incluso su presencia frente a Nicaragua está prácticamente descartada. Aunque matemáticamente existe una mínima posibilidad, los tiempos de recuperación no juegan a favor del jugador de Alajuelense y lo más probable es que tampoco pueda estar en ese encuentro.

Celso Borges sufrió un desgarro. (Foto: Alajuelense)

Para Herrera, la baja de Celso significa rearmar el mediocampo en cuestión de días y confiar en que los jóvenes asuman un rol protagónico. La ausencia del máximo referente de la Tricolor en el último lustro es vista como una de las más dolorosas en la ruta hacia el Mundial.

El impacto de esta lesión va más allá de lo futbolístico: Celso Borges es sinónimo de liderazgo, experiencia y jerarquía. Costa Rica deberá buscar cómo suplir su vacío, justo en el momento más crítico de la eliminatoria. Y en Tibás, la pregunta ya resuena con fuerza: ¿podrá el Piojo Herrera guiar a la Selección sin su capitán espiritual?