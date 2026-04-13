Gigante extranjero llega a Costa Rica y apunta a Alajuelense y Herediano ante los ojos de Saprissa: “Sólida oferta”

FOX da un nuevo paso en su expansión por Centroamérica con su llegada a Costa Rica a partir de mayo, en un movimiento que también involucra de forma directa a Alajuelense y Herediano.

Esta incursión fortalece la presencia de la cadena en la región y reconfigura el panorama televisivo del fútbol costarricense de cara a los próximos meses. Pero en dicho escenario, Saprissa quedaría al margen de esta operación, ya que Televisora de Costa Rica (FUTV) forma parte del accionariado del club.

La entrada de FOX al país se concreta mediante la adquisición de Canal Tigo Sports, lo que además le permite quedarse con los derechos locales, la estructura de producción y el talento humano que ya formaba parte de esa señal.

ver también Sorpresa en Costa Rica con la noticia bomba que involucra a Alajuelense y Herediano: “Ya existen contactos”

Comunicado oficial

A través de un comunicado oficial, FOX anunció su llegada a Centroamérica a partir de mayo, marcando un paso clave en su expansión en la región. La cadena confirmó la adquisición de la programación y producción local de Tigo Sports en varios países, incluido Costa Rica.

“La adquisición incluye contenido deportivo y un robusto portafolio de derechos locales, junto con una red de producción y acceso a talento reconocible. Esta adquisición fortalece la infraestructura operativa y comercial de FOX en Centroamérica, ampliando su alcance y profundizando su conexión con las audiencias en toda la región“.

“El portafolio regional incluye propiedades clave como la Primera División de El Salvador y la Liga Panameña de Fútbol completa, además de equipos en exclusiva de la Liga Promérica de Costa Rica y la Liga Bantrab de Guatemala, además de otros derechos locales y programas originales líderes en audiencia con talento local, consolidando una sólida oferta de fútbol centroamericano“, afirmó en parte del comunicado.

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FOX – Comunicado Oficial

“La adquisición es una extensión del negocio existente de FOX en Latinoamérica, donde los aficionados al deporte en la región podrán ver su programación deportiva favorita en el canal de televisión de paga FOX en Centroamérica y a través de la plataforma gratuita Tubi AVOD, y en el futuro, en el canal FOX+ a la carta y en el servicio de streaming directo al consumidor FOX One“, puntualizó el comunicado.

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Los primeros acercamientos de Fox con Herediano y Alajuelense

Semanas atrás, según informó La Nación, ya se advertía que el período entre el 16 y el 21 de febrero había sido clave en el avance de Fox Corporation hacia Costa Rica.

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Desde entonces, también se mencionaban contactos iniciales, aún informales y preliminares, de la cadena para estudiar la situación de Herediano y Alajuelense respecto a sus derechos televisivos con FUTV.

Datos claves

FOX llega a Costa Rica como parte de su expansión en Centroamérica , involucrando directamente a Alajuelense y Herediano .

como parte de su , involucrando directamente a . Saprissa queda fuera del movimiento , debido a su vínculo con Televisora de Costa Rica (FUTV) , que forma parte de su estructura.

, debido a su vínculo con , que forma parte de su estructura. La operación se concreta con la compra de Tigo Sports, lo que le permite a FOX quedarse con derechos televisivos, producción y talento local.

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